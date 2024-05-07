Музыкант Фадеев представит 9 Мая песню о героях, записанную с детьми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход с участниками оркестра волынщиков “City Pipes” в Филармонии. Екатеринбург, микрофон
Максим Фадеев покажет на 9 Мая песню о героях Фото:

Музыкант и продюсер Максим Фадеев представит 9 мая песню «Журавли». Родившийся в Кургане музыкант записал версию песни о героях с юными исполнительницами и покажет ее на День Победы. Об этом Фадеев рассказал в своем telegram-канале.

«Вдохновило меня на то, чтобы записать „Журавлей“ с юными исполнительницами — Любой Яскевич и Настей Широковой. Премьера — 9 мая», — сообщил Фадеев. По его словам, на запись песни его вдохновили события в России последних двух лет.

Первое демо песни Фадеев показал в соцсетях в 2022 году. Музыкант отметил, что трек часто используют в видеонарезках, «посвященных памяти героев нашей страны». Поэтому музыкант решил записать песню к 9 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкант и продюсер Максим Фадеев представит 9 мая песню «Журавли». Родившийся в Кургане музыкант записал версию песни о героях с юными исполнительницами и покажет ее на День Победы. Об этом Фадеев рассказал в своем telegram-канале. «Вдохновило меня на то, чтобы записать „Журавлей“ с юными исполнительницами — Любой Яскевич и Настей Широковой. Премьера — 9 мая», — сообщил Фадеев. По его словам, на запись песни его вдохновили события в России последних двух лет. Первое демо песни Фадеев показал в соцсетях в 2022 году. Музыкант отметил, что трек часто используют в видеонарезках, «посвященных памяти героев нашей страны». Поэтому музыкант решил записать песню к 9 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...