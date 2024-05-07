Музыкант и продюсер Максим Фадеев представит 9 мая песню «Журавли». Родившийся в Кургане музыкант записал версию песни о героях с юными исполнительницами и покажет ее на День Победы. Об этом Фадеев рассказал в своем telegram-канале.
«Вдохновило меня на то, чтобы записать „Журавлей“ с юными исполнительницами — Любой Яскевич и Настей Широковой. Премьера — 9 мая», — сообщил Фадеев. По его словам, на запись песни его вдохновили события в России последних двух лет.
Первое демо песни Фадеев показал в соцсетях в 2022 году. Музыкант отметил, что трек часто используют в видеонарезках, «посвященных памяти героев нашей страны». Поэтому музыкант решил записать песню к 9 мая.
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Музыкант и продюсер Максим Фадеев представит 9 мая песню «Журавли». Родившийся в Кургане музыкант записал версию песни о героях с юными исполнительницами и покажет ее на День Победы. Об этом Фадеев рассказал в своем telegram-канале. «Вдохновило меня на то, чтобы записать „Журавлей“ с юными исполнительницами — Любой Яскевич и Настей Широковой. Премьера — 9 мая», — сообщил Фадеев. По его словам, на запись песни его вдохновили события в России последних двух лет. Первое демо песни Фадеев показал в соцсетях в 2022 году. Музыкант отметил, что трек часто используют в видеонарезках, «посвященных памяти героев нашей страны». Поэтому музыкант решил записать песню к 9 мая.