Музыкант Фадеев представит 9 Мая песню о героях, записанную с детьми. Видео

07 мая 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев покажет на 9 Мая песню о героях Фото: Размик Закарян © URA.RU Музыкант и продюсер Максим Фадеев представит 9 мая песню «Журавли». Родившийся в Кургане музыкант записал версию песни о героях с юными исполнительницами и покажет ее на День Победы. Об этом Фадеев рассказал в своем telegram-канале. «Вдохновило меня на то, чтобы записать „Журавлей“ с юными исполнительницами — Любой Яскевич и Настей Широковой. Премьера — 9 мая», — сообщил Фадеев. По его словам, на запись песни его вдохновили события в России последних двух лет. Первое демо песни Фадеев показал в соцсетях в 2022 году. Музыкант отметил, что трек часто используют в видеонарезках, «посвященных памяти героев нашей страны». Поэтому музыкант решил записать песню к 9 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкант и продюсер Максим Фадеев представит 9 мая песню «Журавли». Родившийся в Кургане музыкант записал версию песни о героях с юными исполнительницами и покажет ее на День Победы. Об этом Фадеев рассказал в своем telegram-канале. «Вдохновило меня на то, чтобы записать „Журавлей“ с юными исполнительницами — Любой Яскевич и Настей Широковой. Премьера — 9 мая», — сообщил Фадеев. По его словам, на запись песни его вдохновили события в России последних двух лет. Первое демо песни Фадеев показал в соцсетях в 2022 году. Музыкант отметил, что трек часто используют в видеонарезках, «посвященных памяти героев нашей страны». Поэтому музыкант решил записать песню к 9 мая.