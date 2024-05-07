Мэрия в ЯНАО пытается расторгнуть контракт с подрядчиком, замешанным в коррупции

Суд отказал «Севердорстрой» в гарантиях по контракту на ремонт дорог в Ноябрьске

07 мая 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Мэрия подала иск к подведу с целью расторгнуть контракт с подрядчиком, замешанном в коррупции Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Арбитражный суд ЯНАО отказал фирме «Севердорстрой» в обеспечительных мерах по контракту на ремонт и содержание дорог в Ноябрьске. Ходатайство было рассмотрено в рамках арбитражного дела о расторжении контракта с подрядчиком, следует из определения суда. Источники URA.RU, близкие к силовым структурам полагают, что контракт был заключен незаконно. «От ООО „Севердорстрой“ в суд поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер. В обосновании истец указывает, что спорный контракт является действующим и между ответчиками обязательства по выполнению работ, их приемке и оплате продолжают действовать. В удовлетворении заявления об обеспечении иска отказать», — следует из документа, опубликованного на сайте Арбитражного суда ЯНАО. Рассмотрение дела проходило в рамках иска прокуратуры округа, поданного в интересах мэрии Ноябрьска к «Дирекции муниципального заказа» о расторжении контракта и возврата полученного аванса в размере 50 миллионов 700 тысяч рублей. Стоимость самого контракта составляет более 447 миллионов рублей. От источников, близких к силовым структурам, корреспонденту агентства стало известно, что требования расторгнуть контракт связаны с нарушениями ООО «Севердорстрой» административного законодательства в сфере закупок. По мнению собеседника, подрядчик из-за них подрядчик не имел право заключать данный договор. К тому же, руководитель предприятия Магамед Алиев замешан в коррупционном деле. По версии следствия, он давал взятки сотруднику муниципального учреждения Андрею Фирстову и тот «два года оказывал свое покровительство». За деяния оба были приговорены к реальному тюремному сроку, но решение суда не устроило ни защиту, ни обвинение. После обжалования в апелляционной инстанции решение первой инстанции было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу прокуратуры ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд ЯНАО отказал фирме «Севердорстрой» в обеспечительных мерах по контракту на ремонт и содержание дорог в Ноябрьске. Ходатайство было рассмотрено в рамках арбитражного дела о расторжении контракта с подрядчиком, следует из определения суда. Источники URA.RU, близкие к силовым структурам полагают, что контракт был заключен незаконно. «От ООО „Севердорстрой“ в суд поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер. В обосновании истец указывает, что спорный контракт является действующим и между ответчиками обязательства по выполнению работ, их приемке и оплате продолжают действовать. В удовлетворении заявления об обеспечении иска отказать», — следует из документа, опубликованного на сайте Арбитражного суда ЯНАО. Рассмотрение дела проходило в рамках иска прокуратуры округа, поданного в интересах мэрии Ноябрьска к «Дирекции муниципального заказа» о расторжении контракта и возврата полученного аванса в размере 50 миллионов 700 тысяч рублей. Стоимость самого контракта составляет более 447 миллионов рублей. От источников, близких к силовым структурам, корреспонденту агентства стало известно, что требования расторгнуть контракт связаны с нарушениями ООО «Севердорстрой» административного законодательства в сфере закупок. По мнению собеседника, подрядчик из-за них подрядчик не имел право заключать данный договор. К тому же, руководитель предприятия Магамед Алиев замешан в коррупционном деле. По версии следствия, он давал взятки сотруднику муниципального учреждения Андрею Фирстову и тот «два года оказывал свое покровительство». За деяния оба были приговорены к реальному тюремному сроку, но решение суда не устроило ни защиту, ни обвинение. После обжалования в апелляционной инстанции решение первой инстанции было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу прокуратуры ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.