07 мая 2024

Тарасова выступила за перемирие с Украиной на время Олимпиады

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Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, тарасова татьяна
Тарасова выступает за перемирие на Украине во время Олимпиады в Париже Фото:

На время летней Олимпиады в Париже можно было бы устроить перемирие на Украине. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Знаю, когда идут Олимпийские игры нужно забыть про свои мелкие обиды. Многие посчитают перемирие на Украине лицемерием, но я не многие», — сказала Тарасова, передает Sport24.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал к перемирию во всем мире на время проведения Олимпийских игр в Париже. Свое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает RT.

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На время летней Олимпиады в Париже можно было бы устроить перемирие на Украине. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Знаю, когда идут Олимпийские игры нужно забыть про свои мелкие обиды. Многие посчитают перемирие на Украине лицемерием, но я не многие», — сказала Тарасова, передает Sport24. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал к перемирию во всем мире на время проведения Олимпийских игр в Париже. Свое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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