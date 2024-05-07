07 мая 2024

В Луганске прогремели взрывы

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько взрывов прогремело в Луганск в результате чего начался пожар на окраине города. Об этом сообщают журналисты с места событий.

«Около 23.00 (совпадает с мск) в Луганске прогремело несколько взрывов, которые привели к пожару на окраине города», — пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондента. Там отметили, что обстоятельства сейчас уточняются.

По данным telegram-канала «ЛуганскИнформЦентр», очевидцы сообщают о сильном взрыве, после которого начался пожар. По информации военкоров, горит топливохранилище.

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Несколько взрывов прогремело в Луганск в результате чего начался пожар на окраине города. Об этом сообщают журналисты с места событий. «Около 23.00 (совпадает с мск) в Луганске прогремело несколько взрывов, которые привели к пожару на окраине города», — пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондента. Там отметили, что обстоятельства сейчас уточняются. По данным telegram-канала «ЛуганскИнформЦентр», очевидцы сообщают о сильном взрыве, после которого начался пожар. По информации военкоров, горит топливохранилище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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