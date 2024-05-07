В Луганске прогремели взрывы

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Несколько взрывов прогремело в Луганск в результате чего начался пожар на окраине города. Об этом сообщают журналисты с места событий.
«Около 23.00 (совпадает с мск) в Луганске прогремело несколько взрывов, которые привели к пожару на окраине города», — пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондента. Там отметили, что обстоятельства сейчас уточняются.
По данным telegram-канала «ЛуганскИнформЦентр», очевидцы сообщают о сильном взрыве, после которого начался пожар. По информации военкоров, горит топливохранилище.
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