В Луганске прогремели взрывы

08 мая 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько взрывов прогремело в Луганск в результате чего начался пожар на окраине города. Об этом сообщают журналисты с места событий. «Около 23.00 (совпадает с мск) в Луганске прогремело несколько взрывов, которые привели к пожару на окраине города», — пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондента. Там отметили, что обстоятельства сейчас уточняются. По данным telegram-канала «ЛуганскИнформЦентр», очевидцы сообщают о сильном взрыве, после которого начался пожар. По информации военкоров, горит топливохранилище. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько взрывов прогремело в Луганск в результате чего начался пожар на окраине города. Об этом сообщают журналисты с места событий. «Около 23.00 (совпадает с мск) в Луганске прогремело несколько взрывов, которые привели к пожару на окраине города», — пишет РИА Новости, ссылаясь на корреспондента. Там отметили, что обстоятельства сейчас уточняются. По данным telegram-канала «ЛуганскИнформЦентр», очевидцы сообщают о сильном взрыве, после которого начался пожар. По информации военкоров, горит топливохранилище.