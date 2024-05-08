Умер звезда сериала «Игра престолов» Иэн Гелдер

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Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург , гвоздики, цветы
Гелдеру было 74 года Фото:

Британский актер Иэн Гелдер, сыгравший роль Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов», скончался 6 мая. Об этом сообщает Fox News.

«Британский актер Иэн Гелдер, сыгравший главную роль в „Игре престолов“, умер в понедельник, 6 мая. После борьбы с раком», — сказано в тексте.

В декабре у актера нашли рак желчных протоков. Ему было 74 года.

Утром 5 мая в возрасте 79 лет из жизни ушел еще один британский актер — Бернард Хилл. Он был известен по ролям в кинокартинах «Властелин колец» и «Титаник».

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Британский актер Иэн Гелдер, сыгравший роль Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов», скончался 6 мая. Об этом сообщает Fox News. «Британский актер Иэн Гелдер, сыгравший главную роль в „Игре престолов“, умер в понедельник, 6 мая. После борьбы с раком», — сказано в тексте. В декабре у актера нашли рак желчных протоков. Ему было 74 года. Утром 5 мая в возрасте 79 лет из жизни ушел еще один британский актер — Бернард Хилл. Он был известен по ролям в кинокартинах «Властелин колец» и «Титаник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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