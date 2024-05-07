07 мая 2024

Мигрантам в ЯНАО ограничат возможность работы в такси. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО могут запретить работу мигрантов в такси Фото:

Власти ЯНАО не исключают введение ограничительных мер в отношении мигрантов, работающих в такси на территории округа. О готовящихся изменениях в региональном законодательстве URA.RU рассказали источники во властных структурах региона.

«Отраслевые чиновники прислушались к постоянным жалобам населения на грубое поведение водителей, нарушение правил дорожного движения и состояние автомобилей. Прежде всего речь идет о таксистах-иностранцах и мигрантах — регион готовит для них ужесточение правил и ограничение возможности работы, связанной с перевозками пассажиров», — поделились собеседники агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к представителям окружных властей. Они подтвердили, что ситуация в транспортной отрасли изучается: «Введение подобных мер рассматривается». От дополнительных комментариев и подробностей в ведомстве воздержались, не уточнив, когда именно будет принято окончательное решение.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что ограничения на работу в такси для мигрантов уже введены в ряде российских регионов. Вследствие этого участники рынка столкнулись с дефицитом водителей

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Власти ЯНАО не исключают введение ограничительных мер в отношении мигрантов, работающих в такси на территории округа. О готовящихся изменениях в региональном законодательстве URA.RU рассказали источники во властных структурах региона. «Отраслевые чиновники прислушались к постоянным жалобам населения на грубое поведение водителей, нарушение правил дорожного движения и состояние автомобилей. Прежде всего речь идет о таксистах-иностранцах и мигрантах — регион готовит для них ужесточение правил и ограничение возможности работы, связанной с перевозками пассажиров», — поделились собеседники агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к представителям окружных властей. Они подтвердили, что ситуация в транспортной отрасли изучается: «Введение подобных мер рассматривается». От дополнительных комментариев и подробностей в ведомстве воздержались, не уточнив, когда именно будет принято окончательное решение. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ограничения на работу в такси для мигрантов уже введены в ряде российских регионов. Вследствие этого участники рынка столкнулись с дефицитом водителей
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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