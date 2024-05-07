Мигрантам в ЯНАО ограничат возможность работы в такси. Инсайд

08 мая 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

В ЯНАО могут запретить работу мигрантов в такси Фото: Илья Московец © URA.RU Власти ЯНАО не исключают введение ограничительных мер в отношении мигрантов, работающих в такси на территории округа. О готовящихся изменениях в региональном законодательстве URA.RU рассказали источники во властных структурах региона. «Отраслевые чиновники прислушались к постоянным жалобам населения на грубое поведение водителей, нарушение правил дорожного движения и состояние автомобилей. Прежде всего речь идет о таксистах-иностранцах и мигрантах — регион готовит для них ужесточение правил и ограничение возможности работы, связанной с перевозками пассажиров», — поделились собеседники агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к представителям окружных властей. Они подтвердили, что ситуация в транспортной отрасли изучается: «Введение подобных мер рассматривается». От дополнительных комментариев и подробностей в ведомстве воздержались, не уточнив, когда именно будет принято окончательное решение. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ограничения на работу в такси для мигрантов уже введены в ряде российских регионов. Вследствие этого участники рынка столкнулись с дефицитом водителей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ЯНАО не исключают введение ограничительных мер в отношении мигрантов, работающих в такси на территории округа. О готовящихся изменениях в региональном законодательстве URA.RU рассказали источники во властных структурах региона. «Отраслевые чиновники прислушались к постоянным жалобам населения на грубое поведение водителей, нарушение правил дорожного движения и состояние автомобилей. Прежде всего речь идет о таксистах-иностранцах и мигрантах — регион готовит для них ужесточение правил и ограничение возможности работы, связанной с перевозками пассажиров», — поделились собеседники агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями к представителям окружных властей. Они подтвердили, что ситуация в транспортной отрасли изучается: «Введение подобных мер рассматривается». От дополнительных комментариев и подробностей в ведомстве воздержались, не уточнив, когда именно будет принято окончательное решение. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ограничения на работу в такси для мигрантов уже введены в ряде российских регионов. Вследствие этого участники рынка столкнулись с дефицитом водителей