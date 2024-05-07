В Тюмени открылся бассейн, где вода очищается каждые полчаса

08 мая 2024 в 06:43 Размер текста - 17 +

Тюменский бассейн с переливной системой могут посещать дети от 0 до 8 лет Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени открылся бассейн с переливной системой для детей от 0 до 8 лет. Его особенность заключается в том, что вода очищается каждые 30 минут, рассказала владелец Анна Ляпина. «У нас могут заниматься дети от 0 до 8 лет, как совершенно здоровые, так и имеющие ограничения по здоровью. Наши тренеры прошли специальную переподготовку», — рассказала Ляпина «Тюменской линии». Она уточнила, что в бассейне работает переливная система. Всего на открытие бизнеса предпринимательнице потребовалось восемь миллионов рублей. По словам эксперта Яны Теремовой, занятия в таком бассейне с детьми с гипертонусом мышц, гипотонусом конечностей и ДЦП дают позитивные изменения через две недели — месяц. В Тюмени построят крытый бассейн, сейчас для реализации проекта ищут инвесторов. Он может появиться в районе улицы Судостроителей, Широтной или Александра Сазонова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени открылся бассейн с переливной системой для детей от 0 до 8 лет. Его особенность заключается в том, что вода очищается каждые 30 минут, рассказала владелец Анна Ляпина. «У нас могут заниматься дети от 0 до 8 лет, как совершенно здоровые, так и имеющие ограничения по здоровью. Наши тренеры прошли специальную переподготовку», — рассказала Ляпина «Тюменской линии». Она уточнила, что в бассейне работает переливная система. Всего на открытие бизнеса предпринимательнице потребовалось восемь миллионов рублей. По словам эксперта Яны Теремовой, занятия в таком бассейне с детьми с гипертонусом мышц, гипотонусом конечностей и ДЦП дают позитивные изменения через две недели — месяц. В Тюмени построят крытый бассейн, сейчас для реализации проекта ищут инвесторов. Он может появиться в районе улицы Судостроителей, Широтной или Александра Сазонова.