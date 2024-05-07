07 мая 2024

В Тюмени открылся бассейн, где вода очищается каждые полчаса

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Клипарт. Магнитогорск, бассейн, спорт, дети, плавание
Тюменский бассейн с переливной системой могут посещать дети от 0 до 8 лет Фото:

В Тюмени открылся бассейн с переливной системой для детей от 0 до 8 лет. Его особенность заключается в том, что вода очищается каждые 30 минут, рассказала владелец Анна Ляпина.

«У нас могут заниматься дети от 0 до 8 лет, как совершенно здоровые, так и имеющие ограничения по здоровью. Наши тренеры прошли специальную переподготовку», — рассказала Ляпина «Тюменской линии». Она уточнила, что в бассейне работает переливная система.

Всего на открытие бизнеса предпринимательнице потребовалось восемь миллионов рублей. По словам эксперта Яны Теремовой, занятия в таком бассейне с детьми с гипертонусом мышц, гипотонусом конечностей и ДЦП дают позитивные изменения через две недели — месяц.

В Тюмени построят крытый бассейн, сейчас для реализации проекта ищут инвесторов. Он может появиться в районе улицы Судостроителей, Широтной или Александра Сазонова.

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В Тюмени открылся бассейн с переливной системой для детей от 0 до 8 лет. Его особенность заключается в том, что вода очищается каждые 30 минут, рассказала владелец Анна Ляпина. «У нас могут заниматься дети от 0 до 8 лет, как совершенно здоровые, так и имеющие ограничения по здоровью. Наши тренеры прошли специальную переподготовку», — рассказала Ляпина «Тюменской линии». Она уточнила, что в бассейне работает переливная система. Всего на открытие бизнеса предпринимательнице потребовалось восемь миллионов рублей. По словам эксперта Яны Теремовой, занятия в таком бассейне с детьми с гипертонусом мышц, гипотонусом конечностей и ДЦП дают позитивные изменения через две недели — месяц. В Тюмени построят крытый бассейн, сейчас для реализации проекта ищут инвесторов. Он может появиться в районе улицы Судостроителей, Широтной или Александра Сазонова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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