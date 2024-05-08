В Томской области частично ввели режим ЧС

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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, ледоход, река кама, весна
В Томской области подтопило населенные пункты Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черемушки, сообщил Мазур Фото:

В Томской области ухудшилась ситуация с паводками, частично введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

«Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трех поселениях — Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении», — отметил Мазур в своем telegram-канале. Он также заявил, что подтопило населенные пункты Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово и Черемушки.

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В Томской области ухудшилась ситуация с паводками, частично введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур. «Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трех поселениях — Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении», — отметил Мазур в своем telegram-канале. Он также заявил, что подтопило населенные пункты Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово и Черемушки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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