В Томской области частично ввели режим ЧС

В Томской области подтопило населенные пункты Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черемушки, сообщил Мазур
В Томской области ухудшилась ситуация с паводками, частично введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур.
«Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трех поселениях — Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении», — отметил Мазур в своем
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.