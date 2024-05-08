Politico: НАТО может дать Украине карт-бланш на удары по России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, град, торнадо, ураган, всу, рсзо,  stock
ВПК Запада не хватает на нужды ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия выиграет в украинском конфликте, если США не придумают стратегию для Украины. Об этом заявили в издании Politico. Авторы предположили, что НАТО может разрешить Киеву совершать удары по территориям РФ с помощью западного оружия, так как ВС РФ превосходит украинскую армию.

«Стратегия потребует как минимум трех элементов, чтобы замедлить и обратить вспять продвижение России: во-первых, администрация США и ее союзники по НАТО должны будут ослабить ограничительные правила применения оружия», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что использование западного оружия для обстрелов регионов РФ якобы позволит Украине показать весь свой потенциал.

В материале подчеркнули, что западного военно-промышленного комплекса (ВПК) не хватает для помощи Киеву. По словам авторов статьи, США и европейским странам придется задействовать оружейные резервы для военной поддержки. Они отметили, что конфликт на Ближнем Востоке и предстоящие президентские выборы в США отвлекают американскую администрацию от спецоперации на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на СВО. США единственные, кто с него получит пользу, ведь большая часть средств останется в стране. По словам Центрального телеграфного агентства Кореи, обещанная главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном помощь ВСУ не изменит ситуацию, поскольку ВС РФ превратят британское оружие в «горящий металлолом», передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия выиграет в украинском конфликте, если США не придумают стратегию для Украины. Об этом заявили в издании Politico. Авторы предположили, что НАТО может разрешить Киеву совершать удары по территориям РФ с помощью западного оружия, так как ВС РФ превосходит украинскую армию. «Стратегия потребует как минимум трех элементов, чтобы замедлить и обратить вспять продвижение России: во-первых, администрация США и ее союзники по НАТО должны будут ослабить ограничительные правила применения оружия», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что использование западного оружия для обстрелов регионов РФ якобы позволит Украине показать весь свой потенциал. В материале подчеркнули, что западного военно-промышленного комплекса (ВПК) не хватает для помощи Киеву. По словам авторов статьи, США и европейским странам придется задействовать оружейные резервы для военной поддержки. Они отметили, что конфликт на Ближнем Востоке и предстоящие президентские выборы в США отвлекают американскую администрацию от спецоперации на Украине. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на СВО. США единственные, кто с него получит пользу, ведь большая часть средств останется в стране. По словам Центрального телеграфного агентства Кореи, обещанная главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном помощь ВСУ не изменит ситуацию, поскольку ВС РФ превратят британское оружие в «горящий металлолом», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...