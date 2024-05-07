Вице-мэр Нижневартовска получил черную метку прокуратуры

Прокурор Нижневартовска требует уволить замглавы Ситникова по утрате доверия

08 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Прокуратура требует уволить вице-мэра Нижневартовска Ситникова по утрате доверия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вице-мэр Нижневартовска (ХМАО) Виктор Ситников, курирующий строительную отрасль, получил черную метку прокуратуры. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города, надзорное ведомство потребовало уволить Ситникова по утрате доверия. «Прокуратура провела проверку, подтвердившую, что муниципальный контракт на проектирование спорткомплекса за 34 миллиона рублей получила фирма-субподрядчик, где, как говорят, работает сын Ситникова. Претензии появились и к другим дорогостоящим проектам, в том числе тем, на разработку которых были потрачены значительные средства из бюджета, но до реализации их дело не дошло», — сообщает инсайдер. Стройки Нижневартовска в последние два года то и дело становятся поводом для скандалов. В торжественно принятом зимой общественниками «Центре лыжного спорта» с биатлонным стрельбищем и трассой для лыжероллеров по факту не используется ни стрельбище, ни трасса. Первое так и не смогло получить разрешение Росгвардии из-за близости к дачам и нефтяникам. Трасса для лыжероллеров, когда сошел снег, оказалась незаасфальтированной. Еще одним скандальным вопросом стало предложение Ситникова построить общественный туалет за 25 миллионов рублей. Однако больше всего претензий было к проектированию «Центра боевых искусств», корректировки в проект которого вносились уже через несколько месяцев после завершения аукциона. Была увеличена площадь объекта, из-за чего его стоимость выросла почти на 200 миллионов рублей. Дозвониться до Ситникова не удалось — вице-мэр не ответил на звонок журналиста агентства. В пресс-службу администрации направлен запрос, ответ ожидается. В прокуратуре ХМАО подтвердили проведение проверки и вынесение представления с требованием отправить в отставку замглавы Нижневартовска. «Оно находится на рассмотрении», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что вице-мэру Нижневартовска Ситникову грозит отставка. Источники агентства утверждают, что он испортил отношения с окружными властями из-за скандальных строек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-мэр Нижневартовска (ХМАО) Виктор Ситников, курирующий строительную отрасль, получил черную метку прокуратуры. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города, надзорное ведомство потребовало уволить Ситникова по утрате доверия. «Прокуратура провела проверку, подтвердившую, что муниципальный контракт на проектирование спорткомплекса за 34 миллиона рублей получила фирма-субподрядчик, где, как говорят, работает сын Ситникова. Претензии появились и к другим дорогостоящим проектам, в том числе тем, на разработку которых были потрачены значительные средства из бюджета, но до реализации их дело не дошло», — сообщает инсайдер. Стройки Нижневартовска в последние два года то и дело становятся поводом для скандалов. В торжественно принятом зимой общественниками «Центре лыжного спорта» с биатлонным стрельбищем и трассой для лыжероллеров по факту не используется ни стрельбище, ни трасса. Первое так и не смогло получить разрешение Росгвардии из-за близости к дачам и нефтяникам. Трасса для лыжероллеров, когда сошел снег, оказалась незаасфальтированной. Еще одним скандальным вопросом стало предложение Ситникова построить общественный туалет за 25 миллионов рублей. Однако больше всего претензий было к проектированию «Центра боевых искусств», корректировки в проект которого вносились уже через несколько месяцев после завершения аукциона. Была увеличена площадь объекта, из-за чего его стоимость выросла почти на 200 миллионов рублей. Дозвониться до Ситникова не удалось — вице-мэр не ответил на звонок журналиста агентства. В пресс-службу администрации направлен запрос, ответ ожидается. В прокуратуре ХМАО подтвердили проведение проверки и вынесение представления с требованием отправить в отставку замглавы Нижневартовска. «Оно находится на рассмотрении», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что вице-мэру Нижневартовска Ситникову грозит отставка. Источники агентства утверждают, что он испортил отношения с окружными властями из-за скандальных строек.