07 мая 2024

На складе Wildberries в Екатеринбурге нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Женщина упала с большой высоты во время смены Фото:

В Екатеринбурге на складе маркетплейса Wildberries погибла сотрудница. Женщина упала с большой высоты, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Ночью 8 мая на складе Wildberries на улице Перспективная разбилась кладовщица. Она оступилась и упала со стеллажа на уровне седьмого этажа. На место вызвали скорую, но спасать было некого: к сожалению, 27-летняя женщина погибла», — сообщил собеседник агентства.

Проверкой обстоятельств ее гибели занимаются сотрудники свердловского управления СКР. В пресс-службе ведомства воздержались от комментария.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на складе маркетплейса Wildberries погибла сотрудница. Женщина упала с большой высоты, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «Ночью 8 мая на складе Wildberries на улице Перспективная разбилась кладовщица. Она оступилась и упала со стеллажа на уровне седьмого этажа. На место вызвали скорую, но спасать было некого: к сожалению, 27-летняя женщина погибла», — сообщил собеседник агентства. Проверкой обстоятельств ее гибели занимаются сотрудники свердловского управления СКР. В пресс-службе ведомства воздержались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...