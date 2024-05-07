На складе Wildberries в Екатеринбурге нашли труп

Женщина упала с большой высоты во время смены
В Екатеринбурге на складе маркетплейса Wildberries погибла сотрудница. Женщина упала с большой высоты, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Ночью 8 мая на складе Wildberries на улице Перспективная разбилась кладовщица. Она оступилась и упала со стеллажа на уровне седьмого этажа. На место вызвали скорую, но спасать было некого: к сожалению, 27-летняя женщина погибла», — сообщил собеседник агентства.
Проверкой обстоятельств ее гибели занимаются сотрудники свердловского управления СКР. В пресс-службе ведомства воздержались от комментария.
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