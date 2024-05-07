07 мая 2024

Власти Нижнего Тагила продлили отопительный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Новоуральска, Свердловская область, батарея, тепло, счетчики отопления
Отключить тепло планировали на неделю раньше Фото:

В Нижнем Тагиле продлили отопительный сезон до 20 мая из-за непогоды. Изначально отключение отопления было запланировано на 13 мая, рассказал мэр Владислав Пинаев.

«В связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями принято решение о продлении отопительного сезона до 20 мая включительно», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Он отметил, что при отключении отопления власти будут ориентироваться на погоду.

Известно, что в Екатеринбурге отопительный сезон завершат 13 мая. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Специалисты одновременно будут выполнять плановые мероприятия к предстоящим опрессовкам.

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В Нижнем Тагиле продлили отопительный сезон до 20 мая из-за непогоды. Изначально отключение отопления было запланировано на 13 мая, рассказал мэр Владислав Пинаев. «В связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями принято решение о продлении отопительного сезона до 20 мая включительно», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Он отметил, что при отключении отопления власти будут ориентироваться на погоду. Известно, что в Екатеринбурге отопительный сезон завершат 13 мая. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Специалисты одновременно будут выполнять плановые мероприятия к предстоящим опрессовкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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