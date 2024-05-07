Власти Нижнего Тагила продлили отопительный сезон

В Нижнем Тагиле продлили отопительный сезон до 20 мая из-за непогоды. Изначально отключение отопления было запланировано на 13 мая, рассказал мэр Владислав Пинаев.
«В связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями принято решение о продлении отопительного сезона до 20 мая включительно», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Он отметил, что при отключении отопления власти будут ориентироваться на погоду.
Известно, что в Екатеринбурге отопительный сезон завершат 13 мая. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов. Специалисты одновременно будут выполнять плановые мероприятия к предстоящим опрессовкам.
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