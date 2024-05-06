Власти Екатеринбурга завершают отопительный сезон

В Екатеринбурге 13 мая завершают отопительный сезон. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе УК «Академический».
«Постановление об окончании отопительного сезона подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов», — передает telegram-канал «УК „Академический“». По словам главного энергетика управляющей компании Павла Носова, специалисты одновременно будут выполнять плановые мероприятия к предстоящим опрессовкам.
Ранее вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко заявлял, что отключение отопления в Екатеринбурге запланировано на первую декаду мая. Он отметил, что первые опрессовки пройдут 14 мая. Работы проведут в четыре этапа. Заключительные испытания теплосетей будут 9 августа.
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