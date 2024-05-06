06 мая 2024

Власти Екатеринбурга завершают отопительный сезон

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Клипарт. Сургут, батарея, тепло, отопление, отопительный сезон, услуги жкх
Первые опрессовки пройдут 14 мая Фото:

В Екатеринбурге 13 мая завершают отопительный сезон. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе УК «Академический».

«Постановление об окончании отопительного сезона подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов», — передает telegram-канал «УК „Академический“». По словам главного энергетика управляющей компании Павла Носова, специалисты одновременно будут выполнять плановые мероприятия к предстоящим опрессовкам.

Ранее вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко заявлял, что отключение отопления в Екатеринбурге запланировано на первую декаду мая. Он отметил, что первые опрессовки пройдут 14 мая. Работы проведут в четыре этапа. Заключительные испытания теплосетей будут 9 августа.

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В Екатеринбурге 13 мая завершают отопительный сезон. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе УК «Академический». «Постановление об окончании отопительного сезона подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов», — передает telegram-канал «УК „Академический“». По словам главного энергетика управляющей компании Павла Носова, специалисты одновременно будут выполнять плановые мероприятия к предстоящим опрессовкам. Ранее вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко заявлял, что отключение отопления в Екатеринбурге запланировано на первую декаду мая. Он отметил, что первые опрессовки пройдут 14 мая. Работы проведут в четыре этапа. Заключительные испытания теплосетей будут 9 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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