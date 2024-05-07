Автобус между Салехардом и Лабытнанги перестал перевозить пассажиров. Работа маршрута возобновится только в следующем сезоне, сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Прекращено движение автобуса между городами Салехард и Лабытнанги до следующего зимнего сезона», — говорится в сообщении. Ямальцев предупредили о том, что движение на главной ледовой переправе округа доступно с ограничениями. В данный момент проезд разрешен только для полноприводных машин с массой не более 20 тонн.
Ранее URA.RU сообщало о том, что переправа Салехард-Лабытнанги закроется в полночь 10 мая. Движение на ней возобновится в следующем сезоне.
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Автобус между Салехардом и Лабытнанги перестал перевозить пассажиров. Работа маршрута возобновится только в следующем сезоне, сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Прекращено движение автобуса между городами Салехард и Лабытнанги до следующего зимнего сезона», — говорится в сообщении. Ямальцев предупредили о том, что движение на главной ледовой переправе округа доступно с ограничениями. В данный момент проезд разрешен только для полноприводных машин с массой не более 20 тонн. Ранее URA.RU сообщало о том, что переправа Салехард-Лабытнанги закроется в полночь 10 мая. Движение на ней возобновится в следующем сезоне.