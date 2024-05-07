07 мая 2024

Свердловская элита возложила цветы к памятнику Жукову. Фото, видео

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День сухопутных войск России: возложение цветов к памятнику Жукову. Екатеринбург, памятник жукову
Церемония прошла в преддверии Дня Победы Фото:

В Екатеринбурге в преддверии Дня Победы представители свердловского, уральского истеблишмента и бизнеса вместе с военными возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову возле штаба Центрального военного округа. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона и пресс-службе полпредства в УрФО.

«Губернатор Евгений Куйвашев вместе с врио командующего войсками ЦВО Дмитрием Глушенковым возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в преддверии Дня Победы», — сказали в ДИПе. К церемонии присоединились меценат, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и по поручению полпред президента РФ в УрФО Владимира Якушева, его зам — Александр Калиберда.

Власти ежегодно подносят цветы к памятнику маршалу. Накануне 23 февраля возле монумента собрались Куйвашев, Калиберда, Глушенков, мэр Алексей Орлов, спикер заксо Людмила Бабушкина и другие чиновники.

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В Екатеринбурге в преддверии Дня Победы представители свердловского, уральского истеблишмента и бизнеса вместе с военными возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову возле штаба Центрального военного округа. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона и пресс-службе полпредства в УрФО. «Губернатор Евгений Куйвашев вместе с врио командующего войсками ЦВО Дмитрием Глушенковым возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в преддверии Дня Победы», — сказали в ДИПе. К церемонии присоединились меценат, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и по поручению полпред президента РФ в УрФО Владимира Якушева, его зам — Александр Калиберда. Власти ежегодно подносят цветы к памятнику маршалу. Накануне 23 февраля возле монумента собрались Куйвашев, Калиберда, Глушенков, мэр Алексей Орлов, спикер заксо Людмила Бабушкина и другие чиновники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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