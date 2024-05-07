В Екатеринбурге в преддверии Дня Победы представители свердловского, уральского истеблишмента и бизнеса вместе с военными возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову возле штаба Центрального военного округа. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона и пресс-службе полпредства в УрФО.
«Губернатор Евгений Куйвашев вместе с врио командующего войсками ЦВО Дмитрием Глушенковым возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову в преддверии Дня Победы», — сказали в ДИПе. К церемонии присоединились меценат, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и по поручению полпред президента РФ в УрФО Владимира Якушева, его зам — Александр Калиберда.
Власти ежегодно подносят цветы к памятнику маршалу. Накануне 23 февраля возле монумента собрались Куйвашев, Калиберда, Глушенков, мэр Алексей Орлов, спикер заксо Людмила Бабушкина и другие чиновники.
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