На севере Пермского края 8 мая выпал снег. Пермяки публикуют фотографии и видео природного явления в соцсетях. Так, житель Коми-Пермяцкого округа рассказал, что снегом замело дорогу «Кудымкар-Гайны».
«Шел восьмой день мая месяца. Трасса „Кудымкар-Гайны“, перед поселком Гайны», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь», публикуя видео природного явления. Снегопад прошел и в Березниках, сообщает паблик «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее метеорологи предупредили о температурном контрасте, который будет наблюдаться в Пермском крае 8 мая. Так, воздух на юге региона прогреется в этот день до 20 градусов, тогда как на севере Прикамья ожидается лишь до 3 градусов тепла.
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На севере Пермского края 8 мая выпал снег. Пермяки публикуют фотографии и видео природного явления в соцсетях. Так, житель Коми-Пермяцкого округа рассказал, что снегом замело дорогу «Кудымкар-Гайны». «Шел восьмой день мая месяца. Трасса „Кудымкар-Гайны“, перед поселком Гайны», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь», публикуя видео природного явления. Снегопад прошел и в Березниках, сообщает паблик «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте». Ранее метеорологи предупредили о температурном контрасте, который будет наблюдаться в Пермском крае 8 мая. Так, воздух на юге региона прогреется в этот день до 20 градусов, тогда как на севере Прикамья ожидается лишь до 3 градусов тепла.