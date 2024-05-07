07 мая 2024

Север Пермского края накрыл снегопад. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Пермь, бездорожье во дворе, зима, снегопад, горы снега в городе
В Коми-Пермяцком округе дорогу завалило снегом Фото:

На севере Пермского края 8 мая выпал снег. Пермяки публикуют фотографии и видео природного явления в соцсетях. Так, житель Коми-Пермяцкого округа рассказал, что снегом замело дорогу «Кудымкар-Гайны».

«Шел восьмой день мая месяца. Трасса „Кудымкар-Гайны“, перед поселком Гайны», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь», публикуя видео природного явления. Снегопад прошел и в Березниках, сообщает паблик «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее метеорологи предупредили о температурном контрасте, который будет наблюдаться в Пермском крае 8 мая. Так, воздух на юге региона прогреется в этот день до 20 градусов, тогда как на севере Прикамья ожидается лишь до 3 градусов тепла.

Березниковцы показали, ка выглядит город 8 мая
Березниковцы показали, ка выглядит город 8 мая

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На севере Пермского края 8 мая выпал снег. Пермяки публикуют фотографии и видео природного явления в соцсетях. Так, житель Коми-Пермяцкого округа рассказал, что снегом замело дорогу «Кудымкар-Гайны». «Шел восьмой день мая месяца. Трасса „Кудымкар-Гайны“, перед поселком Гайны», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь», публикуя видео природного явления. Снегопад прошел и в Березниках, сообщает паблик «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте». Ранее метеорологи предупредили о температурном контрасте, который будет наблюдаться в Пермском крае 8 мая. Так, воздух на юге региона прогреется в этот день до 20 градусов, тогда как на севере Прикамья ожидается лишь до 3 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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