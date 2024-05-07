Север Пермского края накрыл снегопад. Фото, видео

08 мая 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

В Коми-Пермяцком округе дорогу завалило снегом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На севере Пермского края 8 мая выпал снег. Пермяки публикуют фотографии и видео природного явления в соцсетях. Так, житель Коми-Пермяцкого округа рассказал, что снегом замело дорогу «Кудымкар-Гайны». «Шел восьмой день мая месяца. Трасса „Кудымкар-Гайны“, перед поселком Гайны», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь», публикуя видео природного явления. Снегопад прошел и в Березниках, сообщает паблик «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте». Ранее метеорологи предупредили о температурном контрасте, который будет наблюдаться в Пермском крае 8 мая. Так, воздух на юге региона прогреется в этот день до 20 градусов, тогда как на севере Прикамья ожидается лишь до 3 градусов тепла. Березниковцы показали, ка выглядит город 8 мая «Город Березники», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На севере Пермского края 8 мая выпал снег. Пермяки публикуют фотографии и видео природного явления в соцсетях. Так, житель Коми-Пермяцкого округа рассказал, что снегом замело дорогу «Кудымкар-Гайны». «Шел восьмой день мая месяца. Трасса „Кудымкар-Гайны“, перед поселком Гайны», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь», публикуя видео природного явления. Снегопад прошел и в Березниках, сообщает паблик «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте». Ранее метеорологи предупредили о температурном контрасте, который будет наблюдаться в Пермском крае 8 мая. Так, воздух на юге региона прогреется в этот день до 20 градусов, тогда как на севере Прикамья ожидается лишь до 3 градусов тепла.