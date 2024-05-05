В Пермском крае после аномального похолодания потеплеет до 20 градусов

06 мая 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Продолжительность потепления составит всего несколько часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае на смену аномальному похолоданию идет тепло. Погоду на текущей неделе определяют циклоны, говорится на ресурсе «Метеоролог и я». Потепление будет кратковременным и затронет лишь юг региона. «Циклоны продолжают властвовать на Европейской территории России и в Пермском крае, в том числе. На весеннее тепло рассчитывать не приходится. В регионе температурный фон ожидается в среднем на 5 градусов ниже климатической нормы. Лишь 8 мая южные районы края попадут в теплый сектор циклона, а температура воздуха быстро повысится до +20 градусов. При этом волна тепла будет очень короткой, продолжительность составит около 15 часов», — прогнозируют специалисты. При этом прогнозы Пермского ЦГМС на 8 мая более сдержанны: до 18 градусов тепла на юге и до 3 тепла — на севере Прикамья. Вместе с теплом регион накроют дожди и грозы. После 8 мая в крае вновь похолодает. По предварительным прогнозам, потепление в Пермском крае начнется не ранее 11 мая. 5 мая в Пермском крае установлено два рекорда минимальной суточной температуры воздуха. Оба они зарегистрированы на юге, отмечает ресурс «Метеоролог и я». В Октябрьском температура воздуха понизилась до минус 6,3 градуса, а в Чернушке до минус 5,1 градуса. Сейчас регион находится под влиянием циклона «Ева», который принес в Прикамье мокрый снег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае на смену аномальному похолоданию идет тепло. Погоду на текущей неделе определяют циклоны, говорится на ресурсе «Метеоролог и я». Потепление будет кратковременным и затронет лишь юг региона. «Циклоны продолжают властвовать на Европейской территории России и в Пермском крае, в том числе. На весеннее тепло рассчитывать не приходится. В регионе температурный фон ожидается в среднем на 5 градусов ниже климатической нормы. Лишь 8 мая южные районы края попадут в теплый сектор циклона, а температура воздуха быстро повысится до +20 градусов. При этом волна тепла будет очень короткой, продолжительность составит около 15 часов», — прогнозируют специалисты. При этом прогнозы Пермского ЦГМС на 8 мая более сдержанны: до 18 градусов тепла на юге и до 3 тепла — на севере Прикамья. Вместе с теплом регион накроют дожди и грозы. После 8 мая в крае вновь похолодает. По предварительным прогнозам, потепление в Пермском крае начнется не ранее 11 мая. 5 мая в Пермском крае установлено два рекорда минимальной суточной температуры воздуха. Оба они зарегистрированы на юге, отмечает ресурс «Метеоролог и я». В Октябрьском температура воздуха понизилась до минус 6,3 градуса, а в Чернушке до минус 5,1 градуса. Сейчас регион находится под влиянием циклона «Ева», который принес в Прикамье мокрый снег.