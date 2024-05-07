Приехавшие полицейские задержали мужчину
В Южноуральске (Челябинская область) возле здания детского сада на улице Космонавтов полицейские задержали местного жителя, который угрожал взорвать гранату. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Мужчина вел себя агрессивно. Чтобы его успокоить вызвали полицию. При задержании он начал кричать, что у него имеется граната», — рассказали читатели.
По данным URA.RU, граната у мужчины действительно имелась. Ее нашли в его машине.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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