Происшествия Жителя Южноуральска задержали с гранатой возле детского сада. Видео 08 мая 2024 в 11:17 Размер текста - 17 + Приехавшие полицейские задержали мужчину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южноуральске (Челябинская область) возле здания детского сада на улице Космонавтов полицейские задержали местного жителя, который угрожал взорвать гранату. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Мужчина вел себя агрессивно. Чтобы его успокоить вызвали полицию. При задержании он начал кричать, что у него имеется граната», — рассказали читатели. По данным URA.RU, граната у мужчины действительно имелась. Ее нашли в его машине. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Южноуральске (Челябинская область) возле здания детского сада на улице Космонавтов полицейские задержали местного жителя, который угрожал взорвать гранату. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Мужчина вел себя агрессивно. Чтобы его успокоить вызвали полицию. При задержании он начал кричать, что у него имеется граната», — рассказали читатели. По данным URA.RU, граната у мужчины действительно имелась. Ее нашли в его машине. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям