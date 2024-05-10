Челябинским подросткам предложили варианты работы с хорошей зарплатой

В Челябинской области подросткам старше 14 лет можно устроиться на работу с хорошей зарплатой, в 2024 году предусмотрена работа для 11300 подростков. Инструкцию по трудоустройству сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Центра занятости населения.
«В 2023 году зарплата для подростков достигала 23 тысяч рублей. В поиске работы можно обратиться в Центр занятости населения через портал „Работа России“», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. На портале можно самостоятельно подыскать подходящие для подростков вакансии, используя фильтры, к примеру, тип вакансии: «Временное трудоустройство для несовершеннолетних граждан» или социальную категорию: «Несовершеннолетние работники».
В Центре занятости уточнили, что для отправления заявок на поиск работы нужно дистанционно зарегистрироваться. Для трудоустройства можно воспользоваться инструкцией:
- Зарегистрироваться на портале «Работа России» trudvsem.ru, чтобы подать заявление. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (ЕСИА). Подтвердить учетную запись можно в МФЦ.
- В личном кабинете на портале «Работа России» необходимо заполнить резюме — обязательно графы, отмеченные красной звездочкой.
- Дождаться модерации (одобрения) резюме в течение одного-двух рабочих дней.
- Далее заполнить заявление на временное трудоустройство, прикрепить к заявлению резюме и отправить.
- При наличии подходящих вакансий инспектор Центра занятости населения направит их в личный кабинет на портале «Работа России».
Подросткам нужно будет самостоятельно следить за поступлением вакансий в личном кабинете. В прошлом году сотрудники Центра занятости трудоустроили 2325 подростков на предприятия города Челябинска, Копейска и Сосновского района. Они работали подсобными рабочими, укладчиками-упаковщиками, рабочими зеленого хозяйства, рекламными агентами, швеями, помощниками обработчика рыбы, администраторами, младшими воспитателями и дворниками.
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