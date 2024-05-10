Челябинским подросткам предложили варианты работы с хорошей зарплатой

Челябинское ГУ по труду и занятости трудоустроит подростков

11 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Подростки смогут зарабатывать более 20 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области подросткам старше 14 лет можно устроиться на работу с хорошей зарплатой, в 2024 году предусмотрена работа для 11300 подростков. Инструкцию по трудоустройству сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Центра занятости населения. «В 2023 году зарплата для подростков достигала 23 тысяч рублей. В поиске работы можно обратиться в Центр занятости населения через портал „Работа России“», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. На портале можно самостоятельно подыскать подходящие для подростков вакансии, используя фильтры, к примеру, тип вакансии: «Временное трудоустройство для несовершеннолетних граждан» или социальную категорию: «Несовершеннолетние работники». В Центре занятости уточнили, что для отправления заявок на поиск работы нужно дистанционно зарегистрироваться. Для трудоустройства можно воспользоваться инструкцией: Зарегистрироваться на портале «Работа России» trudvsem.ru, чтобы подать заявление. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (ЕСИА). Подтвердить учетную запись можно в МФЦ.

В личном кабинете на портале «Работа России» необходимо заполнить резюме — обязательно графы, отмеченные красной звездочкой.

Дождаться модерации (одобрения) резюме в течение одного-двух рабочих дней.

Далее заполнить заявление на временное трудоустройство, прикрепить к заявлению резюме и отправить.

При наличии подходящих вакансий инспектор Центра занятости населения направит их в личный кабинет на портале «Работа России». Подросткам нужно будет самостоятельно следить за поступлением вакансий в личном кабинете. В прошлом году сотрудники Центра занятости трудоустроили 2325 подростков на предприятия города Челябинска, Копейска и Сосновского района. Они работали подсобными рабочими, укладчиками-упаковщиками, рабочими зеленого хозяйства, рекламными агентами, швеями, помощниками обработчика рыбы, администраторами, младшими воспитателями и дворниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области подросткам старше 14 лет можно устроиться на работу с хорошей зарплатой, в 2024 году предусмотрена работа для 11300 подростков. Инструкцию по трудоустройству сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Центра занятости населения. «В 2023 году зарплата для подростков достигала 23 тысяч рублей. В поиске работы можно обратиться в Центр занятости населения через портал „Работа России“», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. На портале можно самостоятельно подыскать подходящие для подростков вакансии, используя фильтры, к примеру, тип вакансии: «Временное трудоустройство для несовершеннолетних граждан» или социальную категорию: «Несовершеннолетние работники». В Центре занятости уточнили, что для отправления заявок на поиск работы нужно дистанционно зарегистрироваться. Для трудоустройства можно воспользоваться инструкцией: Подросткам нужно будет самостоятельно следить за поступлением вакансий в личном кабинете. В прошлом году сотрудники Центра занятости трудоустроили 2325 подростков на предприятия города Челябинска, Копейска и Сосновского района. Они работали подсобными рабочими, укладчиками-упаковщиками, рабочими зеленого хозяйства, рекламными агентами, швеями, помощниками обработчика рыбы, администраторами, младшими воспитателями и дворниками.