Какие выплаты положены курганцам к 9 Мая

В Курганской области больше 17 тысяч человек получат выплаты к 9 Мая

08 мая 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

В Курганской области ко Дню Победы перечисляют выплаты по 10 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области к Дню Победы несколько категорий граждан получат вместе с поздравлениями федеральные и региональные выплаты. Впервые помимо ветеранов Великой Отечественной войны выплаты положены участникам СВО, передает корреспондент URA.RU. Федеральные платы Федеральная выплата к празднику 9 мая полагается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, в числе которых военнослужащие, партизаны, подпольщики, разведчики и контрразведчики, защитники Ленинграда. Это непосредственные участники событий 1941—1945 годов. Размер выплаты — 10 тысяч рублей, перечисляется ежегодно. По данным отделения Социального фонда по Курганской области, на данный момент в регионе проживают 40 участников и инвалидов войны. Два ветерана перешагнули возраст в 102 года, одному ветерану исполнился 101 год, пятерым — 100 лет. Самому молодому из курганских ветеранов — 96 лет. Выплата перечислена вместе с пенсией в апреле. Региональные выплаты По решению губернатора Курганской области Вадима Шумкова единовременную выплату по 10 тысяч рублей получат все ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей, проживающие в регионе. Власти насчитали 2685 жителей области, относящихся к этим категориям. Выплаты перечислены на банковские карты получателям, либо будут выданы вместе с пенсией. Помимо этого, выплаты по 10 тысяч рублей впервые получат участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, воины-интернационалисты, семьи погибших. К этим категориям относятся почти 15 тысяч человек. Власти использовали данные главного управления социальной защиты населения, паспортов мобилизованных, данных военкомата, фонда «Защитники Отечества», социального фонда, поэтому писать заявление на выплату не требуется. Однако в случае, если сведений о гражданах из перечисленных категорий нет в базах данных, нужно обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства. Уточнить информацию можно по телефону 8(3522)46-67-95. Эти выплаты продолжают перечислять, и планируют завершить выплаты к 9 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области к Дню Победы несколько категорий граждан получат вместе с поздравлениями федеральные и региональные выплаты. Впервые помимо ветеранов Великой Отечественной войны выплаты положены участникам СВО, передает корреспондент URA.RU. Федеральная выплата к празднику 9 мая полагается участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, в числе которых военнослужащие, партизаны, подпольщики, разведчики и контрразведчики, защитники Ленинграда. Это непосредственные участники событий 1941—1945 годов. Размер выплаты — 10 тысяч рублей, перечисляется ежегодно. По данным отделения Социального фонда по Курганской области, на данный момент в регионе проживают 40 участников и инвалидов войны. Два ветерана перешагнули возраст в 102 года, одному ветерану исполнился 101 год, пятерым — 100 лет. Самому молодому из курганских ветеранов — 96 лет. Выплата перечислена вместе с пенсией в апреле. По решению губернатора Курганской области Вадима Шумкова единовременную выплату по 10 тысяч рублей получат все ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей, проживающие в регионе. Власти насчитали 2685 жителей области, относящихся к этим категориям. Выплаты перечислены на банковские карты получателям, либо будут выданы вместе с пенсией. Помимо этого, выплаты по 10 тысяч рублей впервые получат участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, воины-интернационалисты, семьи погибших. К этим категориям относятся почти 15 тысяч человек. Власти использовали данные главного управления социальной защиты населения, паспортов мобилизованных, данных военкомата, фонда «Защитники Отечества», социального фонда, поэтому писать заявление на выплату не требуется. Однако в случае, если сведений о гражданах из перечисленных категорий нет в базах данных, нужно обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства. Уточнить информацию можно по телефону 8(3522)46-67-95. Эти выплаты продолжают перечислять, и планируют завершить выплаты к 9 мая.