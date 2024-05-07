07 мая 2024

9 Мая в Перми выступит Артем Агафонов, исполняющий песни Shaman’a жестами

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Концерт 9 мая РМК с участием Сергея Безрукова и Полины Гагариной, салют, фейерверк. Челябинск, гагарина полина, зрители, молодежь
Большой концерт 9 Мая пройдет перед Театром-Театром Фото:

В Перми на главном концерте, посвященном Дню Победы, выступит артист Артем Агафонов. Он прославился своим мастерством жестового исполнения песен. В его репертуаре есть хиты популярного певца Shaman’a (Ярослава Дронова). 9 Мая Агафонов выступит перед Театром-Театром.

«На главной сцене Перми на городской эспланаде у Театра-Театра 9 мая в День Победы часть музыкальной программы доверяется участникам Международного патриотического фестиваля „Автомат и гитара — Сила в братстве!“. Конечно, покажет свое мастерство жестовой песни лауреат фестиваля „Воля к победе“ Артем Агафонов», — сообщает в соцсетях сообщество пермских организаций ветеранов боевых действий и военной службы.

В блоке «Автомат и гитара» также выступят ветеран войны в Афганистане, пограничник Алексей Ефимов, ветеранский дуэт «Визави» и другие коллективы. Их часть концерта начнется в 15:00.

Ранее URA.RU рассказывало, что Артем Агафонов давал концерты в госпитале для ветеранов. Позже он лично встречался с певцом Shaman, песни которого он исполняет с помощью жестов рук.

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В Перми на главном концерте, посвященном Дню Победы, выступит артист Артем Агафонов. Он прославился своим мастерством жестового исполнения песен. В его репертуаре есть хиты популярного певца Shaman’a (Ярослава Дронова). 9 Мая Агафонов выступит перед Театром-Театром. «На главной сцене Перми на городской эспланаде у Театра-Театра 9 мая в День Победы часть музыкальной программы доверяется участникам Международного патриотического фестиваля „Автомат и гитара — Сила в братстве!“. Конечно, покажет свое мастерство жестовой песни лауреат фестиваля „Воля к победе“ Артем Агафонов», — сообщает в соцсетях сообщество пермских организаций ветеранов боевых действий и военной службы. В блоке «Автомат и гитара» также выступят ветеран войны в Афганистане, пограничник Алексей Ефимов, ветеранский дуэт «Визави» и другие коллективы. Их часть концерта начнется в 15:00. Ранее URA.RU рассказывало, что Артем Агафонов давал концерты в госпитале для ветеранов. Позже он лично встречался с певцом Shaman, песни которого он исполняет с помощью жестов рук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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