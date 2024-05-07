9 Мая в Перми выступит Артем Агафонов, исполняющий песни Shaman’a жестами

08 мая 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Большой концерт 9 Мая пройдет перед Театром-Театром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми на главном концерте, посвященном Дню Победы, выступит артист Артем Агафонов. Он прославился своим мастерством жестового исполнения песен. В его репертуаре есть хиты популярного певца Shaman’a (Ярослава Дронова). 9 Мая Агафонов выступит перед Театром-Театром. «На главной сцене Перми на городской эспланаде у Театра-Театра 9 мая в День Победы часть музыкальной программы доверяется участникам Международного патриотического фестиваля „Автомат и гитара — Сила в братстве!“. Конечно, покажет свое мастерство жестовой песни лауреат фестиваля „Воля к победе“ Артем Агафонов», — сообщает в соцсетях сообщество пермских организаций ветеранов боевых действий и военной службы. В блоке «Автомат и гитара» также выступят ветеран войны в Афганистане, пограничник Алексей Ефимов, ветеранский дуэт «Визави» и другие коллективы. Их часть концерта начнется в 15:00. Ранее URA.RU рассказывало, что Артем Агафонов давал концерты в госпитале для ветеранов. Позже он лично встречался с певцом Shaman, песни которого он исполняет с помощью жестов рук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на главном концерте, посвященном Дню Победы, выступит артист Артем Агафонов. Он прославился своим мастерством жестового исполнения песен. В его репертуаре есть хиты популярного певца Shaman’a (Ярослава Дронова). 9 Мая Агафонов выступит перед Театром-Театром. «На главной сцене Перми на городской эспланаде у Театра-Театра 9 мая в День Победы часть музыкальной программы доверяется участникам Международного патриотического фестиваля „Автомат и гитара — Сила в братстве!“. Конечно, покажет свое мастерство жестовой песни лауреат фестиваля „Воля к победе“ Артем Агафонов», — сообщает в соцсетях сообщество пермских организаций ветеранов боевых действий и военной службы. В блоке «Автомат и гитара» также выступят ветеран войны в Афганистане, пограничник Алексей Ефимов, ветеранский дуэт «Визави» и другие коллективы. Их часть концерта начнется в 15:00. Ранее URA.RU рассказывало, что Артем Агафонов давал концерты в госпитале для ветеранов. Позже он лично встречался с певцом Shaman, песни которого он исполняет с помощью жестов рук.