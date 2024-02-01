01 февраля 2024

Shaman встретился с пермяком, который исполняет его песни жестами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
Shaman исполнил мечту пермского фаната (архивное фото) Фото:

Популярный патриотический исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) на концерте в Перми встретился с Артемом Агафоновым, который исполняет его песни жестами. Мастер жестовой песни выступает перед ветеранами, а сам мечтал попасть на концерт Shaman. В итоге певец пригласил его на свое шоу.

«Артем Агафонов, ученик „Общеобразовательной школы-интерната Пермского края“, участник фестивалей „Воля к победе!“ и „Автомат и гитара — Сила в братстве!“, полюбившийся всем мастерским исполнением жестовой песни „Встанем“, был приглашен Шаманом на концерт в ДК Солдатова, пообщался с ним и конечно сфотографировался. Мечта Артема сбылась!» — сообщается на странице Пермского городского совета ветеранов в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Агафонов давал концерт в Пермском военном госпитале. Shaman выступил в Перми 1 февраля. Билеты на его концерт были раскуплены задолго до шоу.

Артем Агафонов и Shaman в Перми
Артем Агафонов и Shaman в Перми
Фото:

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Популярный патриотический исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) на концерте в Перми встретился с Артемом Агафоновым, который исполняет его песни жестами. Мастер жестовой песни выступает перед ветеранами, а сам мечтал попасть на концерт Shaman. В итоге певец пригласил его на свое шоу. «Артем Агафонов, ученик „Общеобразовательной школы-интерната Пермского края“, участник фестивалей „Воля к победе!“ и „Автомат и гитара — Сила в братстве!“, полюбившийся всем мастерским исполнением жестовой песни „Встанем“, был приглашен Шаманом на концерт в ДК Солдатова, пообщался с ним и конечно сфотографировался. Мечта Артема сбылась!» — сообщается на странице Пермского городского совета ветеранов в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Агафонов давал концерт в Пермском военном госпитале. Shaman выступил в Перми 1 февраля. Билеты на его концерт были раскуплены задолго до шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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