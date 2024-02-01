Shaman встретился с пермяком, который исполняет его песни жестами. Фото, видео

02 февраля 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Shaman исполнил мечту пермского фаната (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Популярный патриотический исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) на концерте в Перми встретился с Артемом Агафоновым, который исполняет его песни жестами. Мастер жестовой песни выступает перед ветеранами, а сам мечтал попасть на концерт Shaman. В итоге певец пригласил его на свое шоу. «Артем Агафонов, ученик „Общеобразовательной школы-интерната Пермского края“, участник фестивалей „Воля к победе!“ и „Автомат и гитара — Сила в братстве!“, полюбившийся всем мастерским исполнением жестовой песни „Встанем“, был приглашен Шаманом на концерт в ДК Солдатова, пообщался с ним и конечно сфотографировался. Мечта Артема сбылась!» — сообщается на странице Пермского городского совета ветеранов в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Агафонов давал концерт в Пермском военном госпитале. Shaman выступил в Перми 1 февраля. Билеты на его концерт были раскуплены задолго до шоу. Артем Агафонов и Shaman в Перми Фото: ветераны Перми в ВК https://vk.com/veteranypermi

Популярный патриотический исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) на концерте в Перми встретился с Артемом Агафоновым, который исполняет его песни жестами. Мастер жестовой песни выступает перед ветеранами, а сам мечтал попасть на концерт Shaman. В итоге певец пригласил его на свое шоу. «Артем Агафонов, ученик „Общеобразовательной школы-интерната Пермского края“, участник фестивалей „Воля к победе!“ и „Автомат и гитара — Сила в братстве!“, полюбившийся всем мастерским исполнением жестовой песни „Встанем“, был приглашен Шаманом на концерт в ДК Солдатова, пообщался с ним и конечно сфотографировался. Мечта Артема сбылась!» — сообщается на странице Пермского городского совета ветеранов в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Агафонов давал концерт в Пермском военном госпитале. Shaman выступил в Перми 1 февраля. Билеты на его концерт были раскуплены задолго до шоу.