Популярный патриотический исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) на концерте в Перми встретился с Артемом Агафоновым, который исполняет его песни жестами. Мастер жестовой песни выступает перед ветеранами, а сам мечтал попасть на концерт Shaman. В итоге певец пригласил его на свое шоу.
«Артем Агафонов, ученик „Общеобразовательной школы-интерната Пермского края“, участник фестивалей „Воля к победе!“ и „Автомат и гитара — Сила в братстве!“, полюбившийся всем мастерским исполнением жестовой песни „Встанем“, был приглашен Шаманом на концерт в ДК Солдатова, пообщался с ним и конечно сфотографировался. Мечта Артема сбылась!» — сообщается на странице Пермского городского совета ветеранов в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что Агафонов давал концерт в Пермском военном госпитале. Shaman выступил в Перми 1 февраля. Билеты на его концерт были раскуплены задолго до шоу.
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