В ХМАО детский сад выплатил 50 тысяч рублей компенсации за грубое обращение с ребенком

Ханты-Мансийский районный суд частично удовлетворил иск прокурора в интересах ребенка, который подвергся грубому отношению со стороны воспитателя детского сада №9 «Одуванчик». Судья постановил выплатить семье 50 000 рублей, сообщает tg-канал «Суды Югры».
«Ханты-Мансийским районным судом по иску Ханты-Мансийского межрайонного прокурора в интересах несовершеннолетнего ребенка в пользу его законного представителя с муниципального дошкольного учреждения в счет компенсации морального вреда взыскано 50000 рублей», — сообщают «Суды Югры». К воспитателю по итогам служебного расследование понес дисциплинарную ответственность.
В июле 2023 года воспитатель детского сада схватила трехлетнего ребенка за плечи и грубо усадила на стул. У малыша после этого остались ссадины, он плакал, но воспитатель никак не реагировала на это. Представители несовершеннолетнего запросили компенсацию в 300 000 рублей, но судья постановил выплатить 50 000.
Ранее полиция ХМАО начала проверку детского сада, где воспитатель пытался насильно напоить ребенка. В отдел №3 Сургута обратилась мама несовершеннолетнего.
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