07 мая 2024

В ХМАО детский сад выплатил 50 тысяч рублей компенсации за грубое обращение с ребенком

В ХМАО воспитатель детского сада силой усадила ребенка на стул и нанесла ссадины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Клипарт. Курган, ребенок, игрушки, детский сад, игровая комната, девочка, ясли сад, ясли
Ребенок подвергся грубому обращению со стороны воспитателя в детском саду Фото:

Ханты-Мансийский районный суд частично удовлетворил иск прокурора в интересах ребенка, который подвергся грубому отношению со стороны воспитателя детского сада №9 «Одуванчик». Судья постановил выплатить семье 50 000 рублей, сообщает tg-канал «Суды Югры».

«Ханты-Мансийским районным судом по иску Ханты-Мансийского межрайонного прокурора в интересах несовершеннолетнего ребенка в пользу его законного представителя с муниципального дошкольного учреждения в счет компенсации морального вреда взыскано 50000 рублей», — сообщают «Суды Югры». К воспитателю по итогам служебного расследование понес дисциплинарную ответственность.

В июле 2023 года воспитатель детского сада схватила трехлетнего ребенка за плечи и грубо усадила на стул. У малыша после этого остались ссадины, он плакал, но воспитатель никак не реагировала на это. Представители несовершеннолетнего запросили компенсацию в 300 000 рублей, но судья постановил выплатить 50 000.

Ранее полиция ХМАО начала проверку детского сада, где воспитатель пытался насильно напоить ребенка. В отдел №3 Сургута обратилась мама несовершеннолетнего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ханты-Мансийский районный суд частично удовлетворил иск прокурора в интересах ребенка, который подвергся грубому отношению со стороны воспитателя детского сада №9 «Одуванчик». Судья постановил выплатить семье 50 000 рублей, сообщает tg-канал «Суды Югры». «Ханты-Мансийским районным судом по иску Ханты-Мансийского межрайонного прокурора в интересах несовершеннолетнего ребенка в пользу его законного представителя с муниципального дошкольного учреждения в счет компенсации морального вреда взыскано 50000 рублей», — сообщают «Суды Югры». К воспитателю по итогам служебного расследование понес дисциплинарную ответственность. В июле 2023 года воспитатель детского сада схватила трехлетнего ребенка за плечи и грубо усадила на стул. У малыша после этого остались ссадины, он плакал, но воспитатель никак не реагировала на это. Представители несовершеннолетнего запросили компенсацию в 300 000 рублей, но судья постановил выплатить 50 000. Ранее полиция ХМАО начала проверку детского сада, где воспитатель пытался насильно напоить ребенка. В отдел №3 Сургута обратилась мама несовершеннолетнего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...