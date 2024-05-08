Председатель правительства Запорожья ушел в отставку, уступив место Ирине Гехт

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Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт сменила ушедшего в отставку главу правительства Запорожской области Антона Кольцова Фото:

Бывший первый челябинский вице-губернатор Ирина Гехт сменила на посту председателя правительства Запорожской области ушедшего в отставку Антона Кольцова. Об этом 8 мая сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий. До этого Гехт руководила правительством, пока Кольцов был в отпуске.

«Антон Викторович Кольцов, возглавлявший правительство Запорожской области с июня 2022 года, покидает должность в связи с переходом на другое место работы. На должность исполняющего обязанности председателя правительства Запорожской области назначена Ирина Альфредовна Гехт, ранее занимавшая пост первого заместителя губернатора Челябинской области», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

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Чем запомнилась челябинцам вице-губернатор Ирина Гехт

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт накануне ушла в отставку, чтобы сосредоточиться на работе в должности и. о. председателя правительства Запорожья. Фактически она работала в новом регионе РФ с начала апреля, взяв неоплачиваемый отпуск в Челябинске.

Свою должность в челябинском правительстве Гехт занимала с июля 2019 года. Ранее она представляла в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. На работу правительство Гехт перешла по просьбе губернатора Алексея Текслера.

В челябинском правительстве Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, Главного управления по труду и занятости. Она также курировала работу вице-губернатора Вадима Евдокимова, в подчинении которого находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов.

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Бывший первый челябинский вице-губернатор Ирина Гехт сменила на посту председателя правительства Запорожской области ушедшего в отставку Антона Кольцова. Об этом 8 мая сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий. До этого Гехт руководила правительством, пока Кольцов был в отпуске. «Антон Викторович Кольцов, возглавлявший правительство Запорожской области с июня 2022 года, покидает должность в связи с переходом на другое место работы. На должность исполняющего обязанности председателя правительства Запорожской области назначена Ирина Альфредовна Гехт, ранее занимавшая пост первого заместителя губернатора Челябинской области», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт накануне ушла в отставку, чтобы сосредоточиться на работе в должности и. о. председателя правительства Запорожья. Фактически она работала в новом регионе РФ с начала апреля, взяв неоплачиваемый отпуск в Челябинске. Свою должность в челябинском правительстве Гехт занимала с июля 2019 года. Ранее она представляла в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. На работу правительство Гехт перешла по просьбе губернатора Алексея Текслера. В челябинском правительстве Гехт отвечала за деятельность министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, Главного управления по труду и занятости. Она также курировала работу вице-губернатора Вадима Евдокимова, в подчинении которого находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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