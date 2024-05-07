В Тюмени ищут свидетелей ДТП, произошедшего больше года назад: 24 февраля на перекрестке улиц Первомайской и Герцена иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину. Просьба о помощи появилась в социальных сетях.
«Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 24 февраля 2023 года возле бизнес-центра „Сити-Центр“. „Мерседес“ с армянскими номерами сбил женщину на тротуаре. Ребята с ЧОП видели все. Не додумались взять у них телефон», — написала Нинель Фещенко в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
На видео, приложенном к посту, видно, как иномарка вылетает с дороги на тротуар, где сбивает пешехода. URA.RU обратилось за комментарием в УГИБДД по Тюменской области с просьбой рассказать, был ли найден виновник аварии и какое он понес наказание. Ответ ожидается.
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