07 мая 2024

В Тюмени ищут свидетелей ДТП, в котором автомобиль сбил женщину на тротуаре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП случилось в феврале 2023 года Фото:

В Тюмени ищут свидетелей ДТП, произошедшего больше года назад: 24 февраля на перекрестке улиц Первомайской и Герцена иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину. Просьба о помощи появилась в социальных сетях.

«Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 24 февраля 2023 года возле бизнес-центра „Сити-Центр“. „Мерседес“ с армянскими номерами сбил женщину на тротуаре. Ребята с ЧОП видели все. Не додумались взять у них телефон», — написала Нинель Фещенко в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, приложенном к посту, видно, как иномарка вылетает с дороги на тротуар, где сбивает пешехода. URA.RU обратилось за комментарием в УГИБДД по Тюменской области с просьбой рассказать, был ли найден виновник аварии и какое он понес наказание. Ответ ожидается.

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В Тюмени ищут свидетелей ДТП, произошедшего больше года назад: 24 февраля на перекрестке улиц Первомайской и Герцена иномарка вылетела на тротуар и сбила женщину. Просьба о помощи появилась в социальных сетях. «Ищу свидетелей ДТП, произошедшего 24 февраля 2023 года возле бизнес-центра „Сити-Центр“. „Мерседес“ с армянскими номерами сбил женщину на тротуаре. Ребята с ЧОП видели все. Не додумались взять у них телефон», — написала Нинель Фещенко в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На видео, приложенном к посту, видно, как иномарка вылетает с дороги на тротуар, где сбивает пешехода. URA.RU обратилось за комментарием в УГИБДД по Тюменской области с просьбой рассказать, был ли найден виновник аварии и какое он понес наказание. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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