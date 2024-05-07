07 мая 2024

В Кургане разыграют денежные призы за посещение музеев

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь искусств в художественном музее. Курган, музей, ночь искусств
В Кургане разыграют 15 тысяч рублей за посещение музеев Фото:

Курганские музеи объявляют о старте акции «Ночь музеев». В рамках мероприятия пройдет конкурс, в котором обещают денежный приз — 15 тысяч рублей. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU.

«Семьи, посетившие пять разных музеев и пять мероприятий, смогут принять участие в розыгрыше ценных призов. Главный приз — 15 тысяч рублей — достанется тем, кто посетит более пяти музеев и мероприятий. Розыгрыш состоится 2 ноября на мероприятии „Ночь искусств“ в Курганском областном художественном музее имени Травникова», — указано в сообщении.

Для участия в акции достаточно получить специальный буклет «Семейные музейные маршруты» и собрать фирменные наклейки во время посещения музеев. Акция «Ночь музеев» запланирована на 17 и 18 мая. Сообщается, что курганские музеи составляют специальную программу для участников. Среди развлечений: мастер-классы, танцевальные номера, театральные постановки, а также квизы и квесты.

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Курганские музеи объявляют о старте акции «Ночь музеев». В рамках мероприятия пройдет конкурс, в котором обещают денежный приз — 15 тысяч рублей. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU. «Семьи, посетившие пять разных музеев и пять мероприятий, смогут принять участие в розыгрыше ценных призов. Главный приз — 15 тысяч рублей — достанется тем, кто посетит более пяти музеев и мероприятий. Розыгрыш состоится 2 ноября на мероприятии „Ночь искусств“ в Курганском областном художественном музее имени Травникова», — указано в сообщении. Для участия в акции достаточно получить специальный буклет «Семейные музейные маршруты» и собрать фирменные наклейки во время посещения музеев. Акция «Ночь музеев» запланирована на 17 и 18 мая. Сообщается, что курганские музеи составляют специальную программу для участников. Среди развлечений: мастер-классы, танцевальные номера, театральные постановки, а также квизы и квесты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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