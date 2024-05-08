Бюро нацбезопасности Польши: задержан «российский дезертир»

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У задержанного Польшей «дезертира» были при себе российские документы, утверждает радио RMF24 Фото:

В Польше на границе с Белоруссией задержан «российский дезертир». Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Сивера.

«Сегодня утром дезертир перешел границу. Российский дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей по гражданке», — заявил Сивера во время эфира радиостанции RMF FM. Сама радиостанция утверждает, что у задержанного были при себе российские документы и контракт с вооруженными силами РФ.

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В Польше на границе с Белоруссией задержан «российский дезертир». Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Сивера. «Сегодня утром дезертир перешел границу. Российский дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей по гражданке», — заявил Сивера во время эфира радиостанции RMF FM. Сама радиостанция утверждает, что у задержанного были при себе российские документы и контракт с вооруженными силами РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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