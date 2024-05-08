Бюро нацбезопасности Польши: задержан «российский дезертир»

У задержанного Польшей «дезертира» были при себе российские документы, утверждает радио RMF24
В Польше на границе с Белоруссией задержан «российский дезертир». Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Сивера.
«Сегодня утром дезертир перешел границу. Российский дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей по гражданке», — заявил Сивера во время эфира радиостанции
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