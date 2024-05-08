В мире Европа Бюро нацбезопасности Польши: задержан «российский дезертир» 08 мая 2024 в 13:06 Размер текста - 17 + У задержанного Польшей «дезертира» были при себе российские документы, утверждает радио RMF24 Фото: Lukas Plewnia/Policja/CC BY-SA 2.0 В Польше на границе с Белоруссией задержан «российский дезертир». Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Сивера. «Сегодня утром дезертир перешел границу. Российский дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей по гражданке», — заявил Сивера во время эфира радиостанции RMF FM . Сама радиостанция утверждает, что у задержанного были при себе российские документы и контракт с вооруженными силами РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Польше на границе с Белоруссией задержан «российский дезертир». Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Сивера. «Сегодня утром дезертир перешел границу. Российский дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей по гражданке», — заявил Сивера во время эфира радиостанции RMF FM. Сама радиостанция утверждает, что у задержанного были при себе российские документы и контракт с вооруженными силами РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям