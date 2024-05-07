Вице-мэр Сургута отказался от участия в выборах главы города

08 мая 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Артем Кириленко ушел в отпуск до конца мая Фото: Алексей Андронов © URA.RU Один из фаворитов на пост мэра Сургута Артем Кириленко, который сейчас занимает пост заместителя главы, отказался от борьбы за кресло градоначальника. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «Заместитель главы города, считающийся креатурой „Сургутнефтегаза“, уходит в отпуск. 8 мая у него последний рабочий день. А затем его не будет в городе до конца месяца. Так что он чисто физически не сможет принести документы на конкурсную комиссию», — рассказал инсайдер. Уточнить информацию у самого вице-мэра на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства. В администрацию направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов ушел в отставку. После чего дума уже два раза переносит дату начала отбора кандидатур на пост мэра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из фаворитов на пост мэра Сургута Артем Кириленко, который сейчас занимает пост заместителя главы, отказался от борьбы за кресло градоначальника. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города. «Заместитель главы города, считающийся креатурой „Сургутнефтегаза“, уходит в отпуск. 8 мая у него последний рабочий день. А затем его не будет в городе до конца месяца. Так что он чисто физически не сможет принести документы на конкурсную комиссию», — рассказал инсайдер. Уточнить информацию у самого вице-мэра на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства. В администрацию направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов ушел в отставку. После чего дума уже два раза переносит дату начала отбора кандидатур на пост мэра.