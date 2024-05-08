Полковник полиции вернулся с СВО и пошел на выборы гордумы Челябинска

08 мая 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

На выборы челябинской гордумы заявились уже четыре участника СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Полковник полиции Евгений Ботов рассматривается как кандидат от «Единой России» на выборах в городскую думу Челябинска в Центральном районе. Об этом сообщили 8 мая источники URA.RU в партийных кругах. После ухода на пенсию офицер добровольно участвовал в боях в рамках спецоперации на Украине. «Ботов завершил службу в полиции в должности начальника ОМВД по Копейску. Затем ушел добровольцем на фронт, получил два ранения в ходе штурмовых действий. Его рассматривают как кандидата на выборы в Центральном районе Челябинска», сообщил инсайдер. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. До этого стало известно об участии в выборах двух ветеранов СВО. Документы на праймериз «Единой России» подали Сергей Бормотов и Артем Барбашин. Первый — руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца — с началом СВО ушел на фронт добровольцем с позывным «Танцор» и вернулся спустя восемь месяцев с Георгиевским крестом 4-й степени. За плечами Бормотова также 10 лет службы в органах внутренних дел. Второй — майор воздушно-десантных войск, с детства (Суворовское училище) посвятивший себя службе в армии. Бормотов намерен баллотироваться в Советском, а Барбашин — в Курчатовском районе. Также в партийном избирательном списке числится депутат Госдумы, кавалер ордена Мужества Олег Голиков. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Выборы пройдут 8 сентября и впервые с 2014 года будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полковник полиции Евгений Ботов рассматривается как кандидат от «Единой России» на выборах в городскую думу Челябинска в Центральном районе. Об этом сообщили 8 мая источники URA.RU в партийных кругах. После ухода на пенсию офицер добровольно участвовал в боях в рамках спецоперации на Украине. «Ботов завершил службу в полиции в должности начальника ОМВД по Копейску. Затем ушел добровольцем на фронт, получил два ранения в ходе штурмовых действий. Его рассматривают как кандидата на выборы в Центральном районе Челябинска», сообщил инсайдер. В реготделении ЕР воздержались от комментариев. До этого стало известно об участии в выборах двух ветеранов СВО. Документы на праймериз «Единой России» подали Сергей Бормотов и Артем Барбашин. Первый — руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца — с началом СВО ушел на фронт добровольцем с позывным «Танцор» и вернулся спустя восемь месяцев с Георгиевским крестом 4-й степени. За плечами Бормотова также 10 лет службы в органах внутренних дел. Второй — майор воздушно-десантных войск, с детства (Суворовское училище) посвятивший себя службе в армии. Бормотов намерен баллотироваться в Советском, а Барбашин — в Курчатовском районе. Также в партийном избирательном списке числится депутат Госдумы, кавалер ордена Мужества Олег Голиков. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Выборы пройдут 8 сентября и впервые с 2014 года будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.