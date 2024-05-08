В Кремле назвали успешной интеграцию в рамках ЕАЭС

В Кремле видят успех интеграции в рамках ЕАЭС

08 мая 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

В Кремле назвали успешной интеграцию в рамках ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Интеграция в рамках Евразийского экономического союза успешна и полезна для всех стран-участниц. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о рисках, связанных с Арменией, отношения с которой осложнились в последнее время. «Могу только констатировать, что в целом, сам по себе интеграционный процесс весьма успешен. Он обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и они это знают. В темпах роста ВВП доля этого интеграционного процесса весьма заметна. В интересах всех стран-участниц развивать ЕАЭС», — убежден Песков. 8 мая состоится юбилейный саммит ЕАЭС. Он пройдет в Москве. Председательствовать на встрече будет премьер-министр Армении Никол Пашинян, так как именно Армения в этом году возглавляет Союз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза успешна и полезна для всех стран-участниц. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о рисках, связанных с Арменией, отношения с которой осложнились в последнее время. «Могу только констатировать, что в целом, сам по себе интеграционный процесс весьма успешен. Он обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и они это знают. В темпах роста ВВП доля этого интеграционного процесса весьма заметна. В интересах всех стран-участниц развивать ЕАЭС», — убежден Песков. 8 мая состоится юбилейный саммит ЕАЭС. Он пройдет в Москве. Председательствовать на встрече будет премьер-министр Армении Никол Пашинян, так как именно Армения в этом году возглавляет Союз.