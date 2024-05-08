В Кремле назвали успешной интеграцию в рамках ЕАЭС

В Кремле видят успех интеграции в рамках ЕАЭС
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
В Кремле назвали успешной интеграцию в рамках ЕАЭС Фото:

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза успешна и полезна для всех стран-участниц. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о рисках, связанных с Арменией, отношения с которой осложнились в последнее время.

«Могу только констатировать, что в целом, сам по себе интеграционный процесс весьма успешен. Он обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и они это знают. В темпах роста ВВП доля этого интеграционного процесса весьма заметна. В интересах всех стран-участниц развивать ЕАЭС», — убежден Песков.

8 мая состоится юбилейный саммит ЕАЭС. Он пройдет в Москве. Председательствовать на встрече будет премьер-министр Армении Никол Пашинян, так как именно Армения в этом году возглавляет Союз.

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Интеграция в рамках Евразийского экономического союза успешна и полезна для всех стран-участниц. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о рисках, связанных с Арменией, отношения с которой осложнились в последнее время. «Могу только констатировать, что в целом, сам по себе интеграционный процесс весьма успешен. Он обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и они это знают. В темпах роста ВВП доля этого интеграционного процесса весьма заметна. В интересах всех стран-участниц развивать ЕАЭС», — убежден Песков. 8 мая состоится юбилейный саммит ЕАЭС. Он пройдет в Москве. Председательствовать на встрече будет премьер-министр Армении Никол Пашинян, так как именно Армения в этом году возглавляет Союз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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