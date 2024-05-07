Сенатор от ЯНАО Ледков вручил медаль экс-губернатору Ямала Кобылкину. Видео

Экс-губернатор ЯНАО Кобылкин получил награду от КМНС

08 мая 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин получил медаль «Полярная звезда» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель комитета Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин получил медаль «Полярная звезда» от ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Ее вручил президент ассоциации и сенатор от ЯНАО Григорий Ледков в ходе конференции, эфир которой размещен на платформе «YouTube». «У меня есть почетное поручение, в некотором случае за нами „должок“. У нас есть почетные награды, которым мы награждаем людей, которые внесли весомый вклад в жизнь КМНС. В 2017 году на Ямале была болезнь животных, тогда Дмитрий Кобылкин был губернатором Ямала. Он сразу вылетел к оленеводам и моральным духом, силой своей воли дал людям надежду», — сказал Григорий Ледков в речи перед награждением. Конференция прошла 2 мая в Москве и была посвящена 25-летию принятия Федерального закона «О гарантиях прав КМН РФ». Запись эфира конференции размещена на платформе «YouTube» в канале «Ассоциация КМНСС и ДВ РФ». Дмитрий Кобылкин занимал пост губернатора ЯНАО с 2010 по 2018 годы. Это уже вторая медаль, которой сенатор, ранее занимавший кресло депутата Госдумы РФ от ЯНАО, вручает Кобылкину. В 2015 году он уже вручал губернатору медаль Ассоциации КМНС «За верность Северу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель комитета Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин получил медаль «Полярная звезда» от ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Ее вручил президент ассоциации и сенатор от ЯНАО Григорий Ледков в ходе конференции, эфир которой размещен на платформе «YouTube». «У меня есть почетное поручение, в некотором случае за нами „должок“. У нас есть почетные награды, которым мы награждаем людей, которые внесли весомый вклад в жизнь КМНС. В 2017 году на Ямале была болезнь животных, тогда Дмитрий Кобылкин был губернатором Ямала. Он сразу вылетел к оленеводам и моральным духом, силой своей воли дал людям надежду», — сказал Григорий Ледков в речи перед награждением. Конференция прошла 2 мая в Москве и была посвящена 25-летию принятия Федерального закона «О гарантиях прав КМН РФ». Запись эфира конференции размещена на платформе «YouTube» в канале «Ассоциация КМНСС и ДВ РФ». Дмитрий Кобылкин занимал пост губернатора ЯНАО с 2010 по 2018 годы. Это уже вторая медаль, которой сенатор, ранее занимавший кресло депутата Госдумы РФ от ЯНАО, вручает Кобылкину. В 2015 году он уже вручал губернатору медаль Ассоциации КМНС «За верность Северу».