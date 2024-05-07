В Нижневартовске на Оби начались подвижки льда
В Нижневартовске начались подвижки льда на Оби. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по ХМАО.
«В Нижневартовске подвижка льда на Оби. Все зависит от ее объемов. Если подвижка будет большой, тогда образуется еще одна голова [ледохода]», — сообщили агентству в ведомстве.
Ранее власти Нижневартовска дали прогноз о начале ледохода на реке Обь. Он ожидается 13 мая.
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