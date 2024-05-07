07 мая 2024

В Нижневартовске начались подвижки льда на Оби

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход на реке Обь. Сургут, речпорт, ледоход, обь, льдины, весна
В Нижневартовске на Оби начались подвижки льда Фото:

В Нижневартовске начались подвижки льда на Оби. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по ХМАО.

«В Нижневартовске подвижка льда на Оби. Все зависит от ее объемов. Если подвижка будет большой, тогда образуется еще одна голова [ледохода]», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее власти Нижневартовска дали прогноз о начале ледохода на реке Обь. Он ожидается 13 мая.

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В Нижневартовске начались подвижки льда на Оби. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по ХМАО. «В Нижневартовске подвижка льда на Оби. Все зависит от ее объемов. Если подвижка будет большой, тогда образуется еще одна голова [ледохода]», — сообщили агентству в ведомстве. Ранее власти Нижневартовска дали прогноз о начале ледохода на реке Обь. Он ожидается 13 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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