В Тюмени продавец сети магазинов«К&Б» арестован за танцы на дороге

08 мая 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Продавец сети магазинов «Красное&Белое» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени продавец сети магазинов «Красное&Белое» был признан виновным в нарушении общественного порядка и получил пять суток ареста за краковяк (польский танец, — прим. ред.), который он станцевал на перекрестке улиц на перекрестке улиц Первомайской и Ленина. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Как стало известно из постановления суда, около 24 часов 18 апреля текущего года мужчина на перекрестке улиц Первомайской и Ленина умышленно нарушил общественные нормы и правила поведения. Выбравшись из легковой машины, он под национальную музыку пустился в пляс на дороге, чем создал автомобильный затор и возмутил других автомобилистов. Его зажигательный „краковяк“ друзья сняли на мобильный телефон и выложили видео в социальные сети», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. В социальных сетях видеозапись с танцами вызвала неоднозначную реакцию. Многие пользователи осудили поведение мужчины. Впоследствии роликом заинтересовалась полиция. В суде тюменец отрицал свою вину и заявил, что своим поведением не создавал помех для движения автомобилей. Тем не менее, Центральный суд Тюмени отправил его в специализированный приемник для административно-арестованных на пять суток. Он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени продавец сети магазинов «Красное&Белое» был признан виновным в нарушении общественного порядка и получил пять суток ареста за краковяк (польский танец, — прим. ред.), который он станцевал на перекрестке улиц на перекрестке улиц Первомайской и Ленина. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Как стало известно из постановления суда, около 24 часов 18 апреля текущего года мужчина на перекрестке улиц Первомайской и Ленина умышленно нарушил общественные нормы и правила поведения. Выбравшись из легковой машины, он под национальную музыку пустился в пляс на дороге, чем создал автомобильный затор и возмутил других автомобилистов. Его зажигательный „краковяк“ друзья сняли на мобильный телефон и выложили видео в социальные сети», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. В социальных сетях видеозапись с танцами вызвала неоднозначную реакцию. Многие пользователи осудили поведение мужчины. Впоследствии роликом заинтересовалась полиция. В суде тюменец отрицал свою вину и заявил, что своим поведением не создавал помех для движения автомобилей. Тем не менее, Центральный суд Тюмени отправил его в специализированный приемник для административно-арестованных на пять суток. Он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.