Депутат Соболев: повестки на военные сборы должны остаться и в бумажном виде

12 мая 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

На период военных сборов за сотрудником сохраняется его зарплата, сообщил Виктор Соболев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Электронные повестки на военные сборы или по призыву в армию не могут полностью заменить бумажные. Так как иначе будет сложнее контролировать их получение. Поэтому в бумажном виде повестки необходимо оставить, заявил в разговоре с URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Идет цифровизация, в том числе, в военных комиссариатах. Я думаю, что у нас сейчас все планируется в электронный вид переводиться. Если будет переход полностью на электронные повестки, контроль будет сложнее осуществлять. Все равно кто-то вообще не пользуется компьютером. Как его тогда будут оповещать и проверять, есть возможность у человека повестку в электронном виде получить или нет. На бумажном носителе повестка на сборы или призывы на случай мобилизации должна быть обязательно», — рассказал Виктор Соболев. Генерал-лейтенант объяснил, какие задачи поставлены перед военными сборами в России в 2024 году. «Сборы проводятся, во-первых, чтобы военнослужащие ознакомились, изучили новую и модернизированную технику, а во-вторых, чтобы научились действовать в составе взводов, рот, батальонов. Как правило, заканчиваются они полковыми тактическими учениями. За призванными на военные сборы гражданами сохраняется заработная плата, которую они получают на предприятиях, где работают в настоящее время», — сообщил Соболев. По словам депутата Госдумы, военные сборы в 2024 году должны продлиться месяц. «Мы должны готовить своих военнослужащих, мобилизационный резерв, который в случае необходимости встанет в ряды вооруженных сил РФ. Тут никакого сомнения быть не может. Поэтому в соответствии с планом генерального штаба будут проводиться в соединениях и частях военные сборы с целью боевого слаживания. Обычно в советское время они организовывались раз в два года в течение 30-ти суток. В этом году, думаю, также будут длиться месяц», — отметил генерал-лейтенант. Ранее агентство сообщало, что президент России Владимир Путин подписал закон о начале весенних военных сборов. Кого призовут, кто освобождается и могут ли их отправить на СВО — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Электронные повестки на военные сборы или по призыву в армию не могут полностью заменить бумажные. Так как иначе будет сложнее контролировать их получение. Поэтому в бумажном виде повестки необходимо оставить, заявил в разговоре с URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Идет цифровизация, в том числе, в военных комиссариатах. Я думаю, что у нас сейчас все планируется в электронный вид переводиться. Если будет переход полностью на электронные повестки, контроль будет сложнее осуществлять. Все равно кто-то вообще не пользуется компьютером. Как его тогда будут оповещать и проверять, есть возможность у человека повестку в электронном виде получить или нет. На бумажном носителе повестка на сборы или призывы на случай мобилизации должна быть обязательно», — рассказал Виктор Соболев. Генерал-лейтенант объяснил, какие задачи поставлены перед военными сборами в России в 2024 году. «Сборы проводятся, во-первых, чтобы военнослужащие ознакомились, изучили новую и модернизированную технику, а во-вторых, чтобы научились действовать в составе взводов, рот, батальонов. Как правило, заканчиваются они полковыми тактическими учениями. За призванными на военные сборы гражданами сохраняется заработная плата, которую они получают на предприятиях, где работают в настоящее время», — сообщил Соболев. По словам депутата Госдумы, военные сборы в 2024 году должны продлиться месяц. «Мы должны готовить своих военнослужащих, мобилизационный резерв, который в случае необходимости встанет в ряды вооруженных сил РФ. Тут никакого сомнения быть не может. Поэтому в соответствии с планом генерального штаба будут проводиться в соединениях и частях военные сборы с целью боевого слаживания. Обычно в советское время они организовывались раз в два года в течение 30-ти суток. В этом году, думаю, также будут длиться месяц», — отметил генерал-лейтенант. Ранее агентство сообщало, что президент России Владимир Путин подписал закон о начале весенних военных сборов. Кого призовут, кто освобождается и могут ли их отправить на СВО — в материале URA.RU.