Экс-губернатор Богомолов на похоронах в Кургане простился со своим соратником

Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов лично пришел на прощание с Дмитрием Бектимировым, который был его заместителем. Об этом URA.RU рассказал сам Богомолов.
«Был сегодня на прощании. Замечательный был парень, хороший организатор. По-человечески относился к людям. Я его приглашал на работу и нисколько не пожалел о том, что он работал в нашей команде. Права ли была судьба по отношению к нему — никто не знает. Поднимется на небеса — там уже определят», — рассказал Богомолов.
Он отметил, что на прощании присутствовали бывшие сотрудники департамента, которым руководил Бектимиров. Богомолов добавил, что помимо него пришли проститься и другие бывшие руководители. Бектимиров скончался на 56-м году жизни. Прощание с ним прошло в храме Александра Невского.
В 2005 году его назначили замгубернатора и директором департамента государственного имущества и промышленной политики. В 2011 году в отношении него и экс-начальника регионального управления стратегического развития и контроля департамента госимущества Александра Ковальчука, а также экс-гендиректора ГУП «Курганфармация» Игоря Глузмана были заведены уголовные дела по преступлениям, совершенным в период с 2005 по 2007 годы. Суд признал Бектимирова виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к трем годам лишения свободы. В 2013 году он вышел по УДО.
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Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов лично пришел на прощание с Дмитрием Бектимировым, который был его заместителем. Об этом URA.RU рассказал сам Богомолов. «Был сегодня на прощании. Замечательный был парень, хороший организатор. По-человечески относился к людям. Я его приглашал на работу и нисколько не пожалел о том, что он работал в нашей команде. Права ли была судьба по отношению к нему — никто не знает. Поднимется на небеса — там уже определят», — рассказал Богомолов. Он отметил, что на прощании присутствовали бывшие сотрудники департамента, которым руководил Бектимиров. Богомолов добавил, что помимо него пришли проститься и другие бывшие руководители. Бектимиров скончался на 56-м году жизни. Прощание с ним прошло в храме Александра Невского. В 2005 году его назначили замгубернатора и директором департамента государственного имущества и промышленной политики. В 2011 году в отношении него и экс-начальника регионального управления стратегического развития и контроля департамента госимущества Александра Ковальчука, а также экс-гендиректора ГУП «Курганфармация» Игоря Глузмана были заведены уголовные дела по преступлениям, совершенным в период с 2005 по 2007 годы. Суд признал Бектимирова виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к трем годам лишения свободы. В 2013 году он вышел по УДО.