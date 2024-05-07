В Кургане простились с бывшим замгубернатора из команды Богомолова

08 мая 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Бывшему курганскому политику было 55 лет (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В курганском кафедральном соборе имени Александра Невского состоялось прощание с бывшим заместителем губернатора Дмитрием Бектимировым. Бывший политик скончался на 56 году жизни. Об этом URA.RU сообщил источник. «Прощание с Дмитрием Бектимировым прошло в храме Александра Невского», — рассказал корреспонденту источник. Скончался Бектимиров 4 мая. Политическую деятельность в Курганской области он вел с начала тысячелетия. Так, заместителем губернатора и директором департамента государственного имущества и промышленной политики Дмитрий Бектимиров был назначен в июле 2005 года. В 2011 году в отношении Бектимирова были заведены уголовные дела по преступлениям, совершенным в период с 2005 по 2007 годы. Под обвинение в уголовных преступлениях попали и экс-начальник регионального управления стратегического развития и контроля департамента госимущества Александр Ковальчук, а также гендиректор ГУП «Курганфармация» Игорь Глузман. В результате судебного процесса Бектимирова признали виновным по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и части 2 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Суд приговорил Бектимирова к трем годам лишения свободы, а в 2013 году вышел из тюрьмы по УДО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курганском кафедральном соборе имени Александра Невского состоялось прощание с бывшим заместителем губернатора Дмитрием Бектимировым. Бывший политик скончался на 56 году жизни. Об этом URA.RU сообщил источник. «Прощание с Дмитрием Бектимировым прошло в храме Александра Невского», — рассказал корреспонденту источник. Скончался Бектимиров 4 мая. Политическую деятельность в Курганской области он вел с начала тысячелетия. Так, заместителем губернатора и директором департамента государственного имущества и промышленной политики Дмитрий Бектимиров был назначен в июле 2005 года. В 2011 году в отношении Бектимирова были заведены уголовные дела по преступлениям, совершенным в период с 2005 по 2007 годы. Под обвинение в уголовных преступлениях попали и экс-начальник регионального управления стратегического развития и контроля департамента госимущества Александр Ковальчук, а также гендиректор ГУП «Курганфармация» Игорь Глузман. В результате судебного процесса Бектимирова признали виновным по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и части 2 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Суд приговорил Бектимирова к трем годам лишения свободы, а в 2013 году вышел из тюрьмы по УДО.