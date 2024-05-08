Армия и оружие ВС России освободили населенный пункт под Харковом Минобороны: российские бойцы освободили Кисловку в Харьковской области 08 мая 2024 в 15:46 Размер текста - 17 + Бойцы группировки «Запад» взяли Кисловку, сообщает Минобороны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы группировки ВС России «Запад» взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом в своей сводке сообщили в Минобороны России. «Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале оборонного ведомства. С начала мая российская армия успела освободить несколько населенных пунктов Так, был взят под контроль Очеретино в ДНР, пишет «Царьград». Также в Донецкой народной Республике был освобожден пункт Соловьево. В Харьковской области армия России освободила Котляровку, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бойцы группировки ВС России «Запад» взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом в своей сводке сообщили в Минобороны России. «Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале оборонного ведомства. С начала мая российская армия успела освободить несколько населенных пунктов Так, был взят под контроль Очеретино в ДНР, пишет «Царьград». Также в Донецкой народной Республике был освобожден пункт Соловьево. В Харьковской области армия России освободила Котляровку, пишет MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям