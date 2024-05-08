ВС России освободили населенный пункт под Харковом

Минобороны: российские бойцы освободили Кисловку в Харьковской области
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Бойцы группировки «Запад» взяли Кисловку, сообщает Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы группировки ВС России «Запад» взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом в своей сводке сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале оборонного ведомства.

С начала мая российская армия успела освободить несколько населенных пунктов Так, был взят под контроль Очеретино в ДНР, пишет «Царьград». Также в Донецкой народной Республике был освобожден пункт Соловьево. В Харьковской области армия России освободила Котляровку, пишет MK.RU.

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Бойцы группировки ВС России «Запад» взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом в своей сводке сообщили в Минобороны России. «Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале оборонного ведомства. С начала мая российская армия успела освободить несколько населенных пунктов Так, был взят под контроль Очеретино в ДНР, пишет «Царьград». Также в Донецкой народной Республике был освобожден пункт Соловьево. В Харьковской области армия России освободила Котляровку, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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