Бойцы группировки ВС России «Запад» взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом в своей сводке сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале оборонного ведомства.
С начала мая российская армия успела освободить несколько населенных пунктов Так, был взят под контроль Очеретино в ДНР, пишет «Царьград». Также в Донецкой народной Республике был освобожден пункт Соловьево. В Харьковской области армия России освободила Котляровку, пишет
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