Мэр Екатеринбурга прокатил Куйвашева на челябинском трамвае, чтобы получить на него деньги. Фото, видео

Куйвашев вместе с мэром Орловым протестировали новый челябинский трамвай
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай будет ходить по маршруту № 18
Трамвай будет ходить по маршруту № 18 Фото:

В Екатеринбурге состоялась тестовая обкатка трехсекционного трамвая «Кастор» от Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокатились на нем несколько остановок, чтобы оценить, а после поездки поделились впечатлениями, передает корреспондент URA.RU.

«Мне показалось, что мягкий ход. Работает кондиционер, работает система оплаты, при этом на экран выводится информация, сколько пассажиров оплатили, сколько — нет. Уверен, что все решения, которые применены в этом трамвае, будут полезны», — рассказал Куйвашев после поездки.

«Город растет, развивается, и понятно, что тот транспорт, которым пользуются горожане, вызывает справедливое нарекание. Евгений Владимирович поддержал начало транспортной реформы, и доказательством тому является этот трамвай, который изготовлен специально для Екатеринбурга. Это единственная машина в стране под нашу трамвайную сеть, самую обширную в стране, но при поддержке области, губернатора, мы эти задачи решим», — добавил в свою очередь Орлов.

«Кастор» будет ходить по 18 маршруту — от кольца на Волгоградской через площадь 1905 года до Шарташа. О планах обновить трамваи Орлов заявил в начале марта, анонсируя масштабную реформу общественного транспорта. По данным URA.RU, всего планируется закупить 40 новых составов, 15 из них — у УКВЗ. Также ведутся переговоры с тверской компанией «ПК Транспортные системы», связанной с «Трансмашхолдингом». Главные заявления главы Екатеринбурга о транспортной революции — в сбойке URA.RU.

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В Екатеринбурге состоялась тестовая обкатка трехсекционного трамвая «Кастор» от Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокатились на нем несколько остановок, чтобы оценить, а после поездки поделились впечатлениями, передает корреспондент URA.RU. «Мне показалось, что мягкий ход. Работает кондиционер, работает система оплаты, при этом на экран выводится информация, сколько пассажиров оплатили, сколько — нет. Уверен, что все решения, которые применены в этом трамвае, будут полезны», — рассказал Куйвашев после поездки. «Город растет, развивается, и понятно, что тот транспорт, которым пользуются горожане, вызывает справедливое нарекание. Евгений Владимирович поддержал начало транспортной реформы, и доказательством тому является этот трамвай, который изготовлен специально для Екатеринбурга. Это единственная машина в стране под нашу трамвайную сеть, самую обширную в стране, но при поддержке области, губернатора, мы эти задачи решим», — добавил в свою очередь Орлов. «Кастор» будет ходить по 18 маршруту — от кольца на Волгоградской через площадь 1905 года до Шарташа. О планах обновить трамваи Орлов заявил в начале марта, анонсируя масштабную реформу общественного транспорта. По данным URA.RU, всего планируется закупить 40 новых составов, 15 из них — у УКВЗ. Также ведутся переговоры с тверской компанией «ПК Транспортные системы», связанной с «Трансмашхолдингом». Главные заявления главы Екатеринбурга о транспортной революции — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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