Артюхов соберет ямальских мэров, чтобы дать новые установки. Инсайд

Артюхов перенес сроки совета глав Ямала

08 мая 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов перенес сроки Совета глав ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет глав ЯНАО в Ноябрьске состоится уже на следующей неделе, по плану работы его проведение изначально было назначено на конец мая. Смещение сроков произошло по личному распоряжению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, сообщают URA.RU источники в политических кругах. «Мероприятие, изначально запланированное на конец мая, пройдет по завершении майских праздников. Повестка пока неизвестна, но есть основания считать, что совет глав пройдет в новом формате, без обычного обмена лучшими муниципальными практиками», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Корреспондент обратился в пресс-службу губернатора ЯНАО за комментарием. Там сообщили, что перенос сроков совета ямальских глав связан с связан с накладкой мероприятий в графике. Но дальнейшие подробности предпочли не комментировать. Совет глав проводится несколько раз за год. Первое совещание мэров в текущем году проходило в марте в формате ВКС. На нем обсуждались вопросы подготовки к весенним паводкам, реализации проекта «Мой двор» и работа в подшефном Волновахском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет глав ЯНАО в Ноябрьске состоится уже на следующей неделе, по плану работы его проведение изначально было назначено на конец мая. Смещение сроков произошло по личному распоряжению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, сообщают URA.RU источники в политических кругах. «Мероприятие, изначально запланированное на конец мая, пройдет по завершении майских праздников. Повестка пока неизвестна, но есть основания считать, что совет глав пройдет в новом формате, без обычного обмена лучшими муниципальными практиками», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Корреспондент обратился в пресс-службу губернатора ЯНАО за комментарием. Там сообщили, что перенос сроков совета ямальских глав связан с связан с накладкой мероприятий в графике. Но дальнейшие подробности предпочли не комментировать. Совет глав проводится несколько раз за год. Первое совещание мэров в текущем году проходило в марте в формате ВКС. На нем обсуждались вопросы подготовки к весенним паводкам, реализации проекта «Мой двор» и работа в подшефном Волновахском районе.