07 мая 2024

Артюхов соберет ямальских мэров, чтобы дать новые установки. Инсайд

Артюхов перенес сроки совета глав Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов перенес сроки Совета глав ЯНАО Фото:

Совет глав ЯНАО в Ноябрьске состоится уже на следующей неделе, по плану работы его проведение изначально было назначено на конец мая. Смещение сроков произошло по личному распоряжению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, сообщают URA.RU источники в политических кругах.

«Мероприятие, изначально запланированное на конец мая, пройдет по завершении майских праздников. Повестка пока неизвестна, но есть основания считать, что совет глав пройдет в новом формате, без обычного обмена лучшими муниципальными практиками», — сообщили корреспонденту агентства собеседники.

Корреспондент обратился в пресс-службу губернатора ЯНАО за комментарием. Там сообщили, что перенос сроков совета ямальских глав связан с связан с накладкой мероприятий в графике. Но дальнейшие подробности предпочли не комментировать.

Совет глав проводится несколько раз за год. Первое совещание мэров в текущем году проходило в марте в формате ВКС. На нем обсуждались вопросы подготовки к весенним паводкам, реализации проекта «Мой двор» и работа в подшефном Волновахском районе.

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Совет глав ЯНАО в Ноябрьске состоится уже на следующей неделе, по плану работы его проведение изначально было назначено на конец мая. Смещение сроков произошло по личному распоряжению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, сообщают URA.RU источники в политических кругах. «Мероприятие, изначально запланированное на конец мая, пройдет по завершении майских праздников. Повестка пока неизвестна, но есть основания считать, что совет глав пройдет в новом формате, без обычного обмена лучшими муниципальными практиками», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Корреспондент обратился в пресс-службу губернатора ЯНАО за комментарием. Там сообщили, что перенос сроков совета ямальских глав связан с связан с накладкой мероприятий в графике. Но дальнейшие подробности предпочли не комментировать. Совет глав проводится несколько раз за год. Первое совещание мэров в текущем году проходило в марте в формате ВКС. На нем обсуждались вопросы подготовки к весенним паводкам, реализации проекта «Мой двор» и работа в подшефном Волновахском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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