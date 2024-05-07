В ЯНАО вырастут зарплаты некоторых педагогов

Власти ЯНАО намерены увеличить ежемесячные выплаты классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах. Размер выплат зависит от численности населения и составляет от пяти до 10 тысяч рублей. Проект документа опубликован на сайте правительства округа.
Как следует из изменений, внесенных в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования», проект предусматривает увеличение выплат до 10 тысяч рублей классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек. В населенных пунктах численностью более 100 тысяч человек педагоги могут рассчитывать на выплаты в пять тысяч рублей.
Как поясняют в пресс-службе правительства округа, повышение выплаты инициировал президент РФ в рамках послания к Федеральному собранию. «Средства на обеспечение увеличенного размера выплат будут доведены из федерального бюджета», — уточняет источник. В свою очередь, в департаменте образования собеседник URA.RU уточнил, что выплаты положены за каждое классное руководство, но не более двух.
Ранее сообщалось, что на самую большую школу ЯНАО — Арктический лицей Нового Уренгоя — жалуются родители учащихся. Учителя оскорбляют детей, а за пропуски онлайн-уроков ставят неудовлетворительные оценки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Власти ЯНАО намерены увеличить ежемесячные выплаты классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах. Размер выплат зависит от численности населения и составляет от пяти до 10 тысяч рублей. Проект документа опубликован на сайте правительства округа. Как следует из изменений, внесенных в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования», проект предусматривает увеличение выплат до 10 тысяч рублей классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек. В населенных пунктах численностью более 100 тысяч человек педагоги могут рассчитывать на выплаты в пять тысяч рублей. Как поясняют в пресс-службе правительства округа, повышение выплаты инициировал президент РФ в рамках послания к Федеральному собранию. «Средства на обеспечение увеличенного размера выплат будут доведены из федерального бюджета», — уточняет источник. В свою очередь, в департаменте образования собеседник URA.RU уточнил, что выплаты положены за каждое классное руководство, но не более двух. Ранее сообщалось, что на самую большую школу ЯНАО — Арктический лицей Нового Уренгоя — жалуются родители учащихся. Учителя оскорбляют детей, а за пропуски онлайн-уроков ставят неудовлетворительные оценки.