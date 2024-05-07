В ЯНАО вырастут зарплаты некоторых педагогов

На Ямале до 10 тысяч рублей увеличат выплаты за классное руководство

08 мая 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Выплаты положены за каждое классное руководство, но не более двух Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО намерены увеличить ежемесячные выплаты классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах. Размер выплат зависит от численности населения и составляет от пяти до 10 тысяч рублей. Проект документа опубликован на сайте правительства округа. Как следует из изменений, внесенных в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования», проект предусматривает увеличение выплат до 10 тысяч рублей классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек. В населенных пунктах численностью более 100 тысяч человек педагоги могут рассчитывать на выплаты в пять тысяч рублей. Как поясняют в пресс-службе правительства округа, повышение выплаты инициировал президент РФ в рамках послания к Федеральному собранию. «Средства на обеспечение увеличенного размера выплат будут доведены из федерального бюджета», — уточняет источник. В свою очередь, в департаменте образования собеседник URA.RU уточнил, что выплаты положены за каждое классное руководство, но не более двух. Ранее сообщалось, что на самую большую школу ЯНАО — Арктический лицей Нового Уренгоя — жалуются родители учащихся. Учителя оскорбляют детей, а за пропуски онлайн-уроков ставят неудовлетворительные оценки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ЯНАО намерены увеличить ежемесячные выплаты классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах. Размер выплат зависит от численности населения и составляет от пяти до 10 тысяч рублей. Проект документа опубликован на сайте правительства округа. Как следует из изменений, внесенных в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования», проект предусматривает увеличение выплат до 10 тысяч рублей классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек. В населенных пунктах численностью более 100 тысяч человек педагоги могут рассчитывать на выплаты в пять тысяч рублей. Как поясняют в пресс-службе правительства округа, повышение выплаты инициировал президент РФ в рамках послания к Федеральному собранию. «Средства на обеспечение увеличенного размера выплат будут доведены из федерального бюджета», — уточняет источник. В свою очередь, в департаменте образования собеседник URA.RU уточнил, что выплаты положены за каждое классное руководство, но не более двух. Ранее сообщалось, что на самую большую школу ЯНАО — Арктический лицей Нового Уренгоя — жалуются родители учащихся. Учителя оскорбляют детей, а за пропуски онлайн-уроков ставят неудовлетворительные оценки.