07 мая 2024

В ЯНАО вырастут зарплаты некоторых педагогов

На Ямале до 10 тысяч рублей увеличат выплаты за классное руководство
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, школьная доска, егэ, урок, класс, экзамен, школьный класс, математика, школа, единый государственный экзамен, педагог, огэ, учительница
Выплаты положены за каждое классное руководство, но не более двух Фото:

Власти ЯНАО намерены увеличить ежемесячные выплаты классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах. Размер выплат зависит от численности населения и составляет от пяти до 10 тысяч рублей. Проект документа опубликован на сайте правительства округа.

Как следует из изменений, внесенных в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования», проект предусматривает увеличение выплат до 10 тысяч рублей классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек. В населенных пунктах численностью более 100 тысяч человек педагоги могут рассчитывать на выплаты в пять тысяч рублей.

Как поясняют в пресс-службе правительства округа, повышение выплаты инициировал президент РФ в рамках послания к Федеральному собранию. «Средства на обеспечение увеличенного размера выплат будут доведены из федерального бюджета», — уточняет источник. В свою очередь, в департаменте образования собеседник URA.RU уточнил, что выплаты положены за каждое классное руководство, но не более двух.

Ранее сообщалось, что на самую большую школу ЯНАО — Арктический лицей Нового Уренгоя — жалуются родители учащихся. Учителя оскорбляют детей, а за пропуски онлайн-уроков ставят неудовлетворительные оценки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ЯНАО намерены увеличить ежемесячные выплаты классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах. Размер выплат зависит от численности населения и составляет от пяти до 10 тысяч рублей. Проект документа опубликован на сайте правительства округа. Как следует из изменений, внесенных в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования», проект предусматривает увеличение выплат до 10 тысяч рублей классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек. В населенных пунктах численностью более 100 тысяч человек педагоги могут рассчитывать на выплаты в пять тысяч рублей. Как поясняют в пресс-службе правительства округа, повышение выплаты инициировал президент РФ в рамках послания к Федеральному собранию. «Средства на обеспечение увеличенного размера выплат будут доведены из федерального бюджета», — уточняет источник. В свою очередь, в департаменте образования собеседник URA.RU уточнил, что выплаты положены за каждое классное руководство, но не более двух. Ранее сообщалось, что на самую большую школу ЯНАО — Арктический лицей Нового Уренгоя — жалуются родители учащихся. Учителя оскорбляют детей, а за пропуски онлайн-уроков ставят неудовлетворительные оценки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...