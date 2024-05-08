08 мая 2024

Пермь празднует 79-ю годовщину Великой Победы Онлайн-трансляция URA.RU

Парад, концерты, выставки — Пермь празднует День Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад 9 мая. Пермь, музыканты, представление, барабан, барабанщики, парад победы
Торжественные мероприятия, посвященные 9 Мая, проходят во всех округах Пермского края Фото:

В Пермском крае начались праздничные торжества по случаю победы в Великой Отечественной войне. Главным событием этого дня, по традиции, станет парад Победы. Он пройдет в Перми на Октябрьской площади и начнется в 10:00. Также горожан и гостей краевой столицы ждут десятки различных событий: концерты, выставки, интерактивные площадки и многое другое. URA.RU будет рассказывать вам о том, как проходит 9 Мая. Следите за нашей онлайн-трансляцией!

09:38 09.05.2024 До праздничного парада остаются считанные минуты. Сейчас центр города перекрыт для движения транспорта. На улицах много сотрудников полиции и курсантов Пермского военного института Росгвардии, передает корреспондент URA.RU.

09:14 09.05.2024 Дмитрий Махонин поздравил жителей Пермского края с Днем Победы в своем аккаунте в Telegram. «Праздник Великой Победы мы встречаем с особым трепетом и гордостью за нашу страну и народ. В каждой семье есть свои герои. И мы помним всех, кто приближал День Победы, не покладая рук — на фронте и в тылу. Памятью о героях пронизана и великая песня „День Победы“. Ее слова мы чувствуем сердцем. С праздником, дорогие земляки! С 79-й годовщиной Великой Победы!» — написал Махонин.

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
В торжественной церемонии приняли участие руководители силовых ведомств Прикамья
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Дмитрий Махонин, Валерий Сухих и Сергей Половников возложили цветы к монументу Героям фронта и тыла
Фото:

Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла» в центральном квартале городской эспланады. Пермь
Фото:

08:59 09.05.2024 У памятника Героям фронта и тыла прошла церемония торжественного возложения цветов, передает корреспондент URA.RU с места событий. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, спикер законодательного собрания Валерий Сухих и главный федеральный инспектор по региону Сергей Половников почтили память павших в годы Войны и тех, кто ковал победу в тылу. Также в церемонии приняли участие руководители силовых ведомств, представители органов власти, общественные деятели.

08:43 09.05.2024 Обратите внимание: в связи с проведением праздничных мероприятий центр Перми перекрыт для движения транспорта. Также 9 мая изменено расписание работы городских трамваев и автобусов. Ознакомиться с ним можно здесь.

08:35 09.05.2024 По данным пермского ЦГМС, 9 мая в краевой столице около 5 градусов тепла и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Одевайтесь теплее!

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В Пермском крае начались праздничные торжества по случаю победы в Великой Отечественной войне. Главным событием этого дня, по традиции, станет парад Победы. Он пройдет в Перми на Октябрьской площади и начнется в 10:00. Также горожан и гостей краевой столицы ждут десятки различных событий: концерты, выставки, интерактивные площадки и многое другое. URA.RU будет рассказывать вам о том, как проходит 9 Мая. Следите за нашей онлайн-трансляцией! 09:38 09.05.2024 До праздничного парада остаются считанные минуты. Сейчас центр города перекрыт для движения транспорта. На улицах много сотрудников полиции и курсантов Пермского военного института Росгвардии, передает корреспондент URA.RU. 09:14 09.05.2024 Дмитрий Махонин поздравил жителей Пермского края с Днем Победы в своем аккаунте в Telegram. «Праздник Великой Победы мы встречаем с особым трепетом и гордостью за нашу страну и народ. В каждой семье есть свои герои. И мы помним всех, кто приближал День Победы, не покладая рук — на фронте и в тылу. Памятью о героях пронизана и великая песня „День Победы“. Ее слова мы чувствуем сердцем. С праздником, дорогие земляки! С 79-й годовщиной Великой Победы!» — написал Махонин. 08:59 09.05.2024 У памятника Героям фронта и тыла прошла церемония торжественного возложения цветов, передает корреспондент URA.RU с места событий. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, спикер законодательного собрания Валерий Сухих и главный федеральный инспектор по региону Сергей Половников почтили память павших в годы Войны и тех, кто ковал победу в тылу. Также в церемонии приняли участие руководители силовых ведомств, представители органов власти, общественные деятели. 08:43 09.05.2024 Обратите внимание: в связи с проведением праздничных мероприятий центр Перми перекрыт для движения транспорта. Также 9 мая изменено расписание работы городских трамваев и автобусов. Ознакомиться с ним можно здесь. 08:35 09.05.2024 По данным пермского ЦГМС, 9 мая в краевой столице около 5 градусов тепла и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Одевайтесь теплее!
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