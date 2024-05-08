Выставка военной техники, стихи Окуджавы и концерт Алексея Гомана

Пермь готова отметить 9 Мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В День Победы в Перми пройдут сотни различных мероприятий, приуроченных к празднику. Основные торжества запланированы в центре города. По Октябрьской площади пройдет традиционный Парад, на эспланаде состоится концерт. Акция «Бессмертный полк» будет только в онлайн формате. Подробности в афише URA.RU.

Парад Победы пройдет на Октябрьской площади Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Парад Победы. Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники стартует на Октябрьской площади в 10:00. В нем примут участие 20 коробок военнослужащих и 20 единиц техники. В сводный оркестр войдут музыканты Пермского военного института войск национальной гвардии, Главного управления МЧС по Пермскому краю и Пермского суворовского военного училища. Парад можно будет наблюдать с трибун непосредственно на площади, а также на больших медиаэкранах на площади у Театра-Театра.

Концерт. Праздничный концерт пройдет на площади около Театра-Театра. Он стартует в 12:00. Развлекать гостей будут пермские творческие коллективы, а хэдлайнером шоу станет Алексей Гоман — российский певец, автор песен и актер, победитель конкурса «Народный артист» на телеканале «Россия».

Выставка военной техники будет открыта на улице Ленина возле Театра-Театра.

Набережная Камы также будет задействована в праздновании. Здесь организаторы с 12:00 до 19:00 обещают развернуть тематические интерактивные площадки и фотозоны.

Театр. К 9 Мая свою программу подготовил также Театр-Театр. В 15:00 Альберт Макаров представит свой авторский концерт «Один солдат на свете жил», где прозвучат стихи и песни Булата Окуджавы.

«Бессмертный полк». Акция в этом году пройдет в новых форматах. Это «Бессмертный автополк» — каждый может разместить портрет своего Героя на окнах личных автомобилей, «Стена памяти» — фотографии ветеранов будут размещены в школах, вузах и на предприятиях, «Бессмертный полк на передовой» — участники СВО расскажут на видео истории своих дедов и прадедов — победителей Великой Отечественной войны.