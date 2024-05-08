Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и его семья намерены обжаловать решение Центрального райсуда Челябинска о передаче холдинга «Макфа» государству. Об этом заявили адвокаты Игорь Трунов и Вячеслав Плахотнюк 8 мая, покинув здание суда.
«Группа компаний „Макфа“ и ее акционеры заявляют, что будут добиваться справедливости всеми доступными законными методами. Принятое Центральным райсудом Челябинска решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции в установленный законом срок», — говорится также в официальном заявлении, обнародованном адвокатами холдинга сразу после решения суда.
По словам юристов, при рассмотрении дела были допущены многочисленные нарушения. Так, районный суд общей юрисдикции в принципе не имел права рассматривать дело, относящееся к компетенции арбитражных судов. Немедленное исполнение его решения, с учетом того, что все имущество и основные средства группы описаны приставами, переданы на ответственное хранение руководителям компаний, которым также вменено сохранение получение выручки и обеспечение финансовой стабильности предприятий, ставит под угрозу нормальный производственный цикл. В связи с этим следующий этап спора начнется уже в Челябинском областном суде.
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