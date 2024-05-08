Экс-губернатор Юревич обжалует решение суда о передаче «Макфы» государству. Видео

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Юревич. Челябинск, пулемет максим, юревич михаил
Михаил Юревич намерен продолжить спор за свои активы Фото:
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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и его семья намерены обжаловать решение Центрального райсуда Челябинска о передаче холдинга «Макфа» государству. Об этом заявили адвокаты Игорь Трунов и Вячеслав Плахотнюк 8 мая, покинув здание суда.

«Группа компаний „Макфа“ и ее акционеры заявляют, что будут добиваться справедливости всеми доступными законными методами. Принятое Центральным райсудом Челябинска решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции в установленный законом срок», — говорится также в официальном заявлении, обнародованном адвокатами холдинга сразу после решения суда.

По словам юристов, при рассмотрении дела были допущены многочисленные нарушения. Так, районный суд общей юрисдикции в принципе не имел права рассматривать дело, относящееся к компетенции арбитражных судов. Немедленное исполнение его решения, с учетом того, что все имущество и основные средства группы описаны приставами, переданы на ответственное хранение руководителям компаний, которым также вменено сохранение получение выручки и обеспечение финансовой стабильности предприятий, ставит под угрозу нормальный производственный цикл. В связи с этим следующий этап спора начнется уже в Челябинском областном суде.

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Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и его семья намерены обжаловать решение Центрального райсуда Челябинска о передаче холдинга «Макфа» государству. Об этом заявили адвокаты Игорь Трунов и Вячеслав Плахотнюк 8 мая, покинув здание суда. «Группа компаний „Макфа“ и ее акционеры заявляют, что будут добиваться справедливости всеми доступными законными методами. Принятое Центральным райсудом Челябинска решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции в установленный законом срок», — говорится также в официальном заявлении, обнародованном адвокатами холдинга сразу после решения суда. По словам юристов, при рассмотрении дела были допущены многочисленные нарушения. Так, районный суд общей юрисдикции в принципе не имел права рассматривать дело, относящееся к компетенции арбитражных судов. Немедленное исполнение его решения, с учетом того, что все имущество и основные средства группы описаны приставами, переданы на ответственное хранение руководителям компаний, которым также вменено сохранение получение выручки и обеспечение финансовой стабильности предприятий, ставит под угрозу нормальный производственный цикл. В связи с этим следующий этап спора начнется уже в Челябинском областном суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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