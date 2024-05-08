Челябинский суд вынес решение о передаче активов «Макфы» государству

08 мая 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Челябинский суд вынес решение не в пользу экс-владельцев «Макфы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Иск Генпрокуратуры об изъятии активов «Макфы» и другого имущества экс-губернатора Михаила Юревича, его бизнес-партнера Вадима Белоусова и совладельцев холдинга удовлетворен полностью. Такое решение принял 8 мая Центральный районный суд Челябинска, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Решение подлежит немедленному исполнению», — зачитал решение судья. Соответственно, управление бизнесом переходит к представителям государства. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей. Само дело начало рассматриваться 9 апреля и практически сразу, по ходатайству Генпрокуратуры, в закрытом режиме — несмотря на возражения адвокатов «Макфы». В ходе дальнейшего разбирательства адвокаты холдинга сообщили, что экс-владельцы компании готовы выкупить у государства ее активы, а также ежегодно жертвовать 1 млрд рублей на нужды СВО. На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Юристы предприятий холдинга пытались оспорить эти судебные решения, но им удалось добиться лишь разблокировки счетов, с которых идут платежи, необходимые для деятельности предприятий и расчетов с поставщиками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иск Генпрокуратуры об изъятии активов «Макфы» и другого имущества экс-губернатора Михаила Юревича, его бизнес-партнера Вадима Белоусова и совладельцев холдинга удовлетворен полностью. Такое решение принял 8 мая Центральный районный суд Челябинска, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Решение подлежит немедленному исполнению», — зачитал решение судья. Соответственно, управление бизнесом переходит к представителям государства. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей. Само дело начало рассматриваться 9 апреля и практически сразу, по ходатайству Генпрокуратуры, в закрытом режиме — несмотря на возражения адвокатов «Макфы». В ходе дальнейшего разбирательства адвокаты холдинга сообщили, что экс-владельцы компании готовы выкупить у государства ее активы, а также ежегодно жертвовать 1 млрд рублей на нужды СВО. На предприятия «Макфы», расположенные в Челябинской, Свердловской, Курганской и Московской областях, наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Юристы предприятий холдинга пытались оспорить эти судебные решения, но им удалось добиться лишь разблокировки счетов, с которых идут платежи, необходимые для деятельности предприятий и расчетов с поставщиками.