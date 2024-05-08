Историки рассказали, как Тюмень стала интернет-мемом из-за Вечного огня

В Тюмени в День Победы будут гореть три Вечных огня

09 мая 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Тюмень единственный в России город, где работают несколько Вечных огней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмень — единственный город России, где официально зарегистрированы два Вечных огня. Как рассказал URA.RU историк и краевед Александр Петрушин, этот факт стал предметом для шуток среди научного сообщества. «Первый огонь был открыт в Тюмени в 1968 году, так как память о победе начала угасать и распоряжением Леонида Брежнева было решено открывать памятники в городах страны. Второй по просьбе ветеранов ВОВ открыли в 2002 году. Вообще, огней у нас три — еще один расположен на территории ТВВИКУ. Краеведы России шутят над нами, в том числе и в интернете, что мы газовая столица и газа у нас много — поэтому и Вечных огней тоже много», — рассказал URA.RU историк-краевед Александр Петрушин. Тюмень — единственный город в России, в котором постоянно работают два мемориальных сооружения. Третий по счету Вечный огонь расположен на территории тюменского военного инженерного училища (ТВВИКУ) и работает в торжественные дни, включая и праздник День Победы. Возложить цветы к этому мемориалу могут только преподаватели, курсанты и родственники учащихся во время празднеств. Он не является официальным памятником. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюмень — единственный город России, где официально зарегистрированы два Вечных огня. Как рассказал URA.RU историк и краевед Александр Петрушин, этот факт стал предметом для шуток среди научного сообщества. «Первый огонь был открыт в Тюмени в 1968 году, так как память о победе начала угасать и распоряжением Леонида Брежнева было решено открывать памятники в городах страны. Второй по просьбе ветеранов ВОВ открыли в 2002 году. Вообще, огней у нас три — еще один расположен на территории ТВВИКУ. Краеведы России шутят над нами, в том числе и в интернете, что мы газовая столица и газа у нас много — поэтому и Вечных огней тоже много», — рассказал URA.RU историк-краевед Александр Петрушин. Тюмень — единственный город в России, в котором постоянно работают два мемориальных сооружения. Третий по счету Вечный огонь расположен на территории тюменского военного инженерного училища (ТВВИКУ) и работает в торжественные дни, включая и праздник День Победы. Возложить цветы к этому мемориалу могут только преподаватели, курсанты и родственники учащихся во время празднеств. Он не является официальным памятником.