Росавиация выступила со срочным обращением в связи со снегом в Москве

В Москве на фоне майских снегопадов аэропорты продолжат работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорты московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) на 16:30 МСК работают штатно», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что отмены рейсов также не планируются. В Росавиации уточнили, что аэропорты оснащены всем необходимым для работы в снегопады.
В Москве 8 мая прошел мощный снегопад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осадки наблюдаются в столице с 10:00 по московскому времени.
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