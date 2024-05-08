Росавиация выступила со срочным обращением в связи со снегом в Москве

Росавиация: аэропорты Москвы и области продолжат работать в штатном режиме
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В Росавиации заявили, что рейсы в Москве не станут отменять из-за снега Фото:

В Москве на фоне майских снегопадов аэропорты продолжат работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) на 16:30 МСК работают штатно», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что отмены рейсов также не планируются. В Росавиации уточнили, что аэропорты оснащены всем необходимым для работы в снегопады.

В Москве 8 мая прошел мощный снегопад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осадки наблюдаются в столице с 10:00 по московскому времени.

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В Москве на фоне майских снегопадов аэропорты продолжат работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Аэропорты московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) на 16:30 МСК работают штатно», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что отмены рейсов также не планируются. В Росавиации уточнили, что аэропорты оснащены всем необходимым для работы в снегопады. В Москве 8 мая прошел мощный снегопад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осадки наблюдаются в столице с 10:00 по московскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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