Росавиация выступила со срочным обращением в связи со снегом в Москве

Росавиация: аэропорты Москвы и области продолжат работать в штатном режиме

08 мая 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

В Росавиации заявили, что рейсы в Москве не станут отменять из-за снега Фото: Василий Кузьмиченок/АГН Москва В Москве на фоне майских снегопадов аэропорты продолжат работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Аэропорты московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) на 16:30 МСК работают штатно», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что отмены рейсов также не планируются. В Росавиации уточнили, что аэропорты оснащены всем необходимым для работы в снегопады. В Москве 8 мая прошел мощный снегопад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осадки наблюдаются в столице с 10:00 по московскому времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на фоне майских снегопадов аэропорты продолжат работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Аэропорты московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) на 16:30 МСК работают штатно», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что отмены рейсов также не планируются. В Росавиации уточнили, что аэропорты оснащены всем необходимым для работы в снегопады. В Москве 8 мая прошел мощный снегопад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осадки наблюдаются в столице с 10:00 по московскому времени.