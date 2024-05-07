Глава Нового Уренгоя готов возглавить городских экстремалов

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поддержал предложение школьников об основании городской федерации экстремальных видов спорта и даже готов ее возглавить. Об этом Воронов рассказал в своем telegram-канале.
«В городе активно развивается движение скейтбординга и других экстремальных видов спорта. Ребята рассказали, что не состоят ни в какой Федерации, поэтому путь в большой скейтбординг для них закрыт. Они не могут участвовать в спортивных состязаниях. Попросили основать городскую Федерацию экстремальных видов спорта. Поддерживаю это предложение», — написал Андрей Воронов в своем канале после встречи со школьниками в Арктическом лицее Нового Уренгоя.
Также глава газовой столицы Ямала сообщил, что готов возглавить федерацию и похвалил местных скейтбордистов: «Уровень наших скейтбордистов за год вырос в разы, в том числе благодаря тому, что в городе появился круглогодичный скейт-парк «Скатерть», — написал Воронов.
Ранее сообщалось, что глава Нового Уренгоя Андрей Воронов первым из ямальских мэров показал, как наблюдал за инаугурацией президента РФ. Кадрами с просмотра церемонии Воронов поделился в своем telegram-канале.
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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поддержал предложение школьников об основании городской федерации экстремальных видов спорта и даже готов ее возглавить. Об этом Воронов рассказал в своем telegram-канале. «В городе активно развивается движение скейтбординга и других экстремальных видов спорта. Ребята рассказали, что не состоят ни в какой Федерации, поэтому путь в большой скейтбординг для них закрыт. Они не могут участвовать в спортивных состязаниях. Попросили основать городскую Федерацию экстремальных видов спорта. Поддерживаю это предложение», — написал Андрей Воронов в своем канале после встречи со школьниками в Арктическом лицее Нового Уренгоя. Также глава газовой столицы Ямала сообщил, что готов возглавить федерацию и похвалил местных скейтбордистов: «Уровень наших скейтбордистов за год вырос в разы, в том числе благодаря тому, что в городе появился круглогодичный скейт-парк «Скатерть», — написал Воронов. Ранее сообщалось, что глава Нового Уренгоя Андрей Воронов первым из ямальских мэров показал, как наблюдал за инаугурацией президента РФ. Кадрами с просмотра церемонии Воронов поделился в своем telegram-канале.