Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов первым из ямальских мэров показал, как наблюдал за инаугурацией президента РФ. Кадрами с просмотра церемонии Воронов поделился в своем telegram-канале.
Местом для просмотра прямой трансляции из Кремля Андрей Воронов выбрал Новоуренгойский Арктический лицей. За вступлением Владимира Путина в должность главы государства мэр газовой столицы Ямала наблюдал вместе с лицеистами.
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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов первым из ямальских мэров показал, как наблюдал за инаугурацией президента РФ. Кадрами с просмотра церемонии Воронов поделился в своем telegram-канале. Местом для просмотра прямой трансляции из Кремля Андрей Воронов выбрал Новоуренгойский Арктический лицей. За вступлением Владимира Путина в должность главы государства мэр газовой столицы Ямала наблюдал вместе с лицеистами. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично присутствовал на инаугурации президента в Москве. Среди приглашенных гостей также был главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев, доверенное лицо Путина на Ямале. Ранее URA.RU сообщало о том, что Владимир Путин 7 мая вступил в должность президента Российской Федерации.