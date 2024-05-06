06 мая 2024

Глава Нового Уренгоя первый из мэров ЯНАО отчитался о просмотре инаугурации Путина

Глава Нового Уренгоя Воронов показал, где наблюдал за инаугурацией президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, депутат, чиновники, заседание
Глава газовой столицы Ямала показал, где смотрел инаугурацию Путина Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов первым из ямальских мэров показал, как наблюдал за инаугурацией президента РФ. Кадрами с просмотра церемонии Воронов поделился в своем telegram-канале.

Местом для просмотра прямой трансляции из Кремля Андрей Воронов выбрал Новоуренгойский Арктический лицей. За вступлением Владимира Путина в должность главы государства мэр газовой столицы Ямала наблюдал вместе с лицеистами.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично присутствовал на инаугурации президента в Москве. Среди приглашенных гостей также был главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев, доверенное лицо Путина на Ямале. Ранее URA.RU сообщало о том, что Владимир Путин 7 мая вступил в должность президента Российской Федерации.

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов первым из ямальских мэров показал, как наблюдал за инаугурацией президента РФ. Кадрами с просмотра церемонии Воронов поделился в своем telegram-канале. Местом для просмотра прямой трансляции из Кремля Андрей Воронов выбрал Новоуренгойский Арктический лицей. За вступлением Владимира Путина в должность главы государства мэр газовой столицы Ямала наблюдал вместе с лицеистами. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов лично присутствовал на инаугурации президента в Москве. Среди приглашенных гостей также был главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев, доверенное лицо Путина на Ямале. Ранее URA.RU сообщало о том, что Владимир Путин 7 мая вступил в должность президента Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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