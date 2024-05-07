07 мая 2024

Антимонопольщики ХМАО оштрафовали банк ВТБ за рекламную рассылку

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Рекламное сообщение обошлось ВТБ в 100 тысяч рублей Фото:

Ханты-Мансийское управление антимонопольной службы оштрафовало банк ВТБ за рекламное СМС-сообщение, отправленное жителю ХМАО. Мужчина отказался от рассылки финансовой организации, но его заявление проигнорировали.

«Банк ВТБ направил гражданину СМС-сообщение с рекламой о продуктах и услугах банка, но за неделю до этого гражданин отказался от получения информации путем подписания официальной формы банка. По результатам рассмотрения административного дела должностное лицо Ханты-Мансийского УФАС назначило ВТБ административный штраф в размере 100 тысяч рублей», — сообщила УФАС по ХМАО на официальном сайте.

Комиссия установила, что банк нарушил закон о рекламе. В отношении ВТБ завели административное дело.

Ранее URA.RU писало, что УФАС в ХМАО засудило «Ростелеком» из-за незаконной рекламы. Сотовая компания навязывала свои услуги югорчанам по телефону без их согласия.

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Ханты-Мансийское управление антимонопольной службы оштрафовало банк ВТБ за рекламное СМС-сообщение, отправленное жителю ХМАО. Мужчина отказался от рассылки финансовой организации, но его заявление проигнорировали. «Банк ВТБ направил гражданину СМС-сообщение с рекламой о продуктах и услугах банка, но за неделю до этого гражданин отказался от получения информации путем подписания официальной формы банка. По результатам рассмотрения административного дела должностное лицо Ханты-Мансийского УФАС назначило ВТБ административный штраф в размере 100 тысяч рублей», — сообщила УФАС по ХМАО на официальном сайте. Комиссия установила, что банк нарушил закон о рекламе. В отношении ВТБ завели административное дело. Ранее URA.RU писало, что УФАС в ХМАО засудило «Ростелеком» из-за незаконной рекламы. Сотовая компания навязывала свои услуги югорчанам по телефону без их согласия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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