Антимонопольщики ХМАО оштрафовали банк ВТБ за рекламную рассылку

Ханты-Мансийское управление антимонопольной службы оштрафовало банк ВТБ за рекламное СМС-сообщение, отправленное жителю ХМАО. Мужчина отказался от рассылки финансовой организации, но его заявление проигнорировали.
«Банк ВТБ направил гражданину СМС-сообщение с рекламой о продуктах и услугах банка, но за неделю до этого гражданин отказался от получения информации путем подписания официальной формы банка. По результатам рассмотрения административного дела должностное лицо Ханты-Мансийского УФАС назначило ВТБ административный штраф в размере 100 тысяч рублей», — сообщила УФАС по ХМАО на официальном сайте.
Комиссия установила, что банк нарушил закон о рекламе. В отношении ВТБ завели административное дело.
Ранее URA.RU писало, что УФАС в ХМАО засудило «Ростелеком» из-за незаконной рекламы. Сотовая компания навязывала свои услуги югорчанам по телефону без их согласия.
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