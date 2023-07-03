УФАС ХМАО наказало «Ростелеком» за незаконную рекламу

04 июля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

ФАС засудила «Ростелеком» из-за незаконной рекламы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление Федеральной антимонопольной службы в Ханты-Мансийском автономном округе засудило «Ростелеком» из-за незаконной рекламы. Сотовая компания навязывала свои услуги югорчанам по телефону без их согласия. Об этом URA.RU рассказали в самом УФАС. «Арбитражный суд подтвердил законность решения Ханты-Мансийского УФАС России в отношении ПАО „Ростелеком“. ПАО „Ростелеком“ распространяло посредством звонков рекламу абоненту без его согласия», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе ведомства. Ранее по обращению югорчанина ФАС возбудила и рассмотрела дело о нарушении оператором связи закона о рекламе. Тогда «Ростелеком» не согласился с вынесенным решением и обратился в арбитражный суд. URA.RU рассказывало, что антимонопольная служба грозилась оштрафовать «Ростелеком» за навязчивую рекламу. Ведомство было намерено применить санкции, если сотрудники компании не прекратят рекламировать свои услуги по телефону без согласия граждан.

Управление Федеральной антимонопольной службы в Ханты-Мансийском автономном округе засудило «Ростелеком» из-за незаконной рекламы. Сотовая компания навязывала свои услуги югорчанам по телефону без их согласия. Об этом URA.RU рассказали в самом УФАС. «Арбитражный суд подтвердил законность решения Ханты-Мансийского УФАС России в отношении ПАО „Ростелеком“. ПАО „Ростелеком“ распространяло посредством звонков рекламу абоненту без его согласия», — сообщили журналисту агентства в пресс-службе ведомства. Ранее по обращению югорчанина ФАС возбудила и рассмотрела дело о нарушении оператором связи закона о рекламе. Тогда «Ростелеком» не согласился с вынесенным решением и обратился в арбитражный суд. URA.RU рассказывало, что антимонопольная служба грозилась оштрафовать «Ростелеком» за навязчивую рекламу. Ведомство было намерено применить санкции, если сотрудники компании не прекратят рекламировать свои услуги по телефону без согласия граждан.